川普喊普發5000美元！盧特尼克稱不靠加稅、不擴大赤字…遭質疑錢從哪來

美國總統川普日前承諾，若共和黨能在11月期中選舉守住參眾兩院，將向全美成年公民發放每人5000美元現金紅利，消息引發市場與經濟學界熱議。外界最大疑問，就是這筆總額可能高達1.3兆美元的支出，究竟要從哪裡來。

美國商務部長盧特尼克受訪時則力挺這項政策，強調資金「不是來自納稅人的稅金，也不會增加財政赤字」。他提出兩項可能來源，包括即將推出的「川普白金卡」計畫，以及美國政府持有的英特爾股票。

盧特尼克表示，川普白金卡允許富裕外籍人士支付500萬美元，延長美國簽證270天，並稱目前已有超過10萬人候補，若全數成行，理論上可帶來約5000億美元收入。他同時指出，美國政府先前投資英特爾，目前帳面價值已大幅成長。

不過原報導也提醒，英特爾股票目前仍未賣出，因此所謂獲利仍屬未實現帳面利益，並非已經入袋的現金。白宮內部對普發5000美元的資金來源也尚未完全一致，有官員提到預算和解程序，也有人暗示可由關稅收入支應。

PTT網友對盧特尼克的說法普遍持懷疑態度，尤其質疑500萬美元只換270天簽證延長，是否真的能吸引大量富裕人士買單。也有網友直言，就算政府持有英特爾股票大幅上漲，只要沒有出售，帳面獲利仍不能直接拿來支付現金紅利。

另一派討論則聚焦美國財政壓力，認為在國債規模已突破40兆美元、年度赤字仍高的情況下，若再推動大規模發錢政策，勢必會面臨資金來源與通膨壓力的檢驗。至於最終是否真能普發5000美元，仍得看國會、預算程序與實際財源能否落實。

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