借錢投資0050可行嗎？她月剩4萬想貸200萬 兩派網友掀論戰

一名女網友分享，近期考慮透過貸款一次性投入0050，認為與其慢慢定期定額，不如先將資金投入市場。她表示，自己每月薪資扣除必要開銷後，約能剩下3至4萬元，評估貸款還款仍在可負擔範圍內，不過身邊親友得知後卻紛紛勸阻，讓她陷入兩難，貼文曝光後引起討論。

這名女網友在Dcard以「要不要借錢買0050」為題，指出自己最高可貸200萬元、分7年償還，只要每月貸款支出低於3萬元，她便認為還款壓力尚可接受。她也提到，聽聞即使買在高點，長期投資仍可能有不錯的報酬，因此認為一次投入或許比定期定額更有效率。

不過，這名女網友坦言，親友幾乎一致反對她借款投資，建議維持定期定額即可，讓原PO開始重新思考是否降低金額，改成先借10萬元至80萬元進場「試水溫」，詢問網友究竟該不該這麼做？

貼文一出後，不少網友都表示「0050可以，但不要借錢」、「會問就是不要借」、「儘量避免借錢投資，借款其實就是加槓桿，慢慢累積資產才是投資的正確方式」、「不要借錢投資，閒錢投資0050、00935才是正道、「借錢可以，但妳要確定萬一股市修正或是市場反轉時，你要有底氣可以撐過去」、「不要借，妳會睡不好」。

不過，也有網友持相反意見，「只要利率低於3%，強烈建議借！但前提是你要先算好月還款金額，是你每月確定能投出去的錢」、「定期定額給證券行，變成給銀行而已」、「我覺得很值得，0050回測幾乎超過4年都是賺錢的，妳只要確定金流不會斷那就借吧」。

本站曾報導，財經部落客「夏綠蒂聊投資」近日也曾分享，若每月固定投入5000元進0050，以年化報酬率8%計算，從出生開始一路定期定額到18歲，大學畢業時帳戶資產可能累積至約268萬元。她指出，投資真正重要的，不只是數字本身，而是未來能帶來的選擇自由。

她也提到，自己目前每年都會幫小孩存5萬元，希望孩子長大後，不必一畢業就急著為了薪水妥協，而是能有餘裕去旅行、創業，甚至慢慢探索真正想做的事。她認為，「錢的意義不是財富本身，而是它能買到的自由」。

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