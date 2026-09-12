快訊

「拜金女」門檻再降？點鹹酥雞235元被嫌太多…友1句話她氣到自己買單

MLB／釀酒人20：0打爆紅人還戲弄對手 外野手菜鳥美技連裁判都騙了

道歉捐薪仍被罵翻！清大教授周卓煇「這原因」力挺高為元

聽新聞
0:00 / 0:00

借錢投資0050可行嗎？她月剩4萬想貸200萬 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期考慮透過貸款一次性投入0050，認為與其慢慢定期定額，不如先將資金投入市場。示意圖，聯合報系資料照
一名女網友分享，近期考慮透過貸款一次性投入0050，認為與其慢慢定期定額，不如先將資金投入市場。示意圖，聯合報系資料照

一名女網友分享，近期考慮透過貸款一次性投入0050，認為與其慢慢定期定額，不如先將資金投入市場。她表示，自己每月薪資扣除必要開銷後，約能剩下3至4萬元，評估貸款還款仍在可負擔範圍內，不過身邊親友得知後卻紛紛勸阻，讓她陷入兩難，貼文曝光後引起討論。

這名女網友在Dcard以「要不要借錢買0050」為題，指出自己最高可貸200萬元、分7年償還，只要每月貸款支出低於3萬元，她便認為還款壓力尚可接受。她也提到，聽聞即使買在高點，長期投資仍可能有不錯的報酬，因此認為一次投入或許比定期定額更有效率。

不過，這名女網友坦言，親友幾乎一致反對她借款投資，建議維持定期定額即可，讓原PO開始重新思考是否降低金額，改成先借10萬元至80萬元進場「試水溫」，詢問網友究竟該不該這麼做？

貼文一出後，不少網友都表示「0050可以，但不要借錢」、「會問就是不要借」、「儘量避免借錢投資，借款其實就是加槓桿，慢慢累積資產才是投資的正確方式」、「不要借錢投資，閒錢投資0050、00935才是正道、「借錢可以，但妳要確定萬一股市修正或是市場反轉時，你要有底氣可以撐過去」、「不要借，妳會睡不好」。

不過，也有網友持相反意見，「只要利率低於3%，強烈建議借！但前提是你要先算好月還款金額，是你每月確定能投出去的錢」、「定期定額給證券行，變成給銀行而已」、「我覺得很值得，0050回測幾乎超過4年都是賺錢的，妳只要確定金流不會斷那就借吧」。

本站曾報導，財經部落客「夏綠蒂聊投資」近日也曾分享，若每月固定投入5000元進0050，以年化報酬率8%計算，從出生開始一路定期定額到18歲，大學畢業時帳戶資產可能累積至約268萬元。她指出，投資真正重要的，不只是數字本身，而是未來能帶來的選擇自由。

她也提到，自己目前每年都會幫小孩存5萬元，希望孩子長大後，不必一畢業就急著為了薪水妥協，而是能有餘裕去旅行、創業，甚至慢慢探索真正想做的事。她認為，「錢的意義不是財富本身，而是它能買到的自由」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

借錢 閒錢 0050

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薪水一入帳就沒了！她嘆「生活固定開銷」加總很有感 全網爆共鳴

急用錢要賣股票還是質押？他想繼續長抱 網曝「100萬借10萬、50萬」差很多

42歲存到2千萬夠用嗎？過來人自曝退休後做1事：錢滾3倍

每月8000元買大盤ETF有用嗎？網友曝最後悔理財觀念：以前嫌本金太小

相關新聞

借錢投資0050可行嗎？她月剩4萬想貸200萬 兩派網友掀論戰

女網友月剩3至4萬元，考慮貸款200萬元分7年投入0050，引發網友正反論戰；多數勸勿借錢投資，也有人認為利率低且金流穩定可行。

8月出口創新高、AI 需求強勁 台股長線不看淡

台灣8月出口達824億美元，創單月歷史新高，年增41%，其中資通訊產品出口年增42%、電子零組件出口年增58%，反映AI需求仍強勁。國泰世華銀行認為，AI硬體供不應求將維持台灣出口及景氣熱絡，台股長線仍不看淡，若總經面利空造成市場拉回，不失為布局機會。

00918近3月漲逾2成！AI休息換金融股接棒…股添樂：依然具備投資價值

AI行情休息之際金融股接棒，帶動高股息ETF走強；00918近3個月漲逾2成，文章指出高股息ETF於2026年仍具投資價值。

誰成升息風暴重災戶？台股本周跌最慘10檔 新代、華星光意外入列

受到油價持續上漲，美國生產者價格指數（PPI）年增幅5.4%，高於預估的5.3%，市場預期9月Fed升息機率提高至70%以上，使得台股本周終場下跌366.28點，跌幅0.78%，收46,184.85點。統計周跌幅排行中前十名，千金股新代（7750）入榜，矽光子/CPO概念股華星光位居第9名，周跌15.58%。

台股周線翻黑 誰還能逆勢狂飆？10檔周漲逾2成 這檔一周暴衝50%

台股11日重挫755.64點、驚險守住月線，累計一周下跌366點、跌幅0.79%，周線止步連2紅。在三大法人全周賣超397.9億元之際，盤面仍有部分具基本面支撐的中小型股逆勢走強。

台股外資狂砍！打46K保衛戰 國家隊即刻救援低接半導體股

油價高檔震盪、升息陰霾壟罩，台股昨（11）日在外資重砍892.7億元下，盤中一度下殺近千點至45,942點，所幸八大公股行庫為首的國家隊即刻救援，跌勢收斂留242點下影線，終場跌755點收46,184點，46K保衛戰開打。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。