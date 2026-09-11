台股如《千萬別抬頭》！陳嘉偉示警CPI下月恐破4.2％：金融海嘯低點是3955

台股今（11）日遭遇沉重賣壓，盤中一度重挫近千點，終場大跌755點。面對市場多數分析師仍不斷強調利空出盡、量縮是買點，分析師陳嘉偉在影音節目中直言，現在的台股就像電影《千萬別抬頭》，外太空的隕石明明已經逼近且即將撞擊地球，整個市場卻都在當鴕鳥阿Q、假裝看不見，而真正的C波修正將會讓不願停損的投資人血本無歸。

陳嘉偉表示，在美國公布PPI數據後，國際油價一度衝上每桶110美元，美債殖利率逼近5%，市場預期聯準會升息的機率更飆破70%。

儘管今天台股靠著金融股與航運股撐盤，在跌千點前回抽，但他直言加權指數完全被失真扭曲，投資人手中真正持有的電子股、矽光子、記憶體、被動元件及半導體IP全面倒成一片。就連8月營收創歷史新高的世芯-KY都打入跌停，全球機器人龍頭宇樹科技掛牌18天更大跌近57%，顯示市場正在反映未來的業績衰退與AI實體落地的幻滅，根本不該拿創高的金融股指數來自我安慰。

更令他擔憂的是通膨後勁。陳嘉偉指出，今晚即將公布的8月CPI市場預估約3.8%，反映的僅是8月每桶約80美元的油價；但9月油價已飆到100至110美元，柴油價格更衝破每加侖6美元創下新高，這意味著下個月公布的CPI恐怕會直接突破4.2%，通膨再度失控才是後面最恐怖的事。

當年大盤也是靠著非電族群硬拉出一個M頭結構，正好是他當分析師第一天的9859點，隨後跌破頸線一路崩跌至7384點，但市場以為見底後，緊接著迎來的卻是後面跌到3955點的世紀金融海嘯。

他認為台股目前正處在類似的歷史轉折點，所謂的凹洞量往往只是「新低量迎來新低價」。