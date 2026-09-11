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元大金前8月賺499億元、EPS 3.60元！8月單月獲利70億…網：委屈金

聯合新聞網／ 綜合報導
元大金8月稅後淨利70.10億元，累計前8月賺499.41億元、EPS達3.60元，除權後股本變動也引發PTT股民熱議。（元大金控／提供）
元大金8月稅後淨利70.10億元，累計前8月賺499.41億元、EPS達3.60元，除權後股本變動也引發PTT股民熱議。（元大金控／提供）

元大金（2885）最新自結獲利出爐，8月稅後淨利70.10億元，累計前8月稅後淨利達499.41億元，每股盈餘（EPS）3.60元，獲利逼近500億元。不過受到除權、股本變動影響，EPS數字也一度讓部分投資人看得「霧煞煞」。

從旗下子公司來看，元大證券仍是主要獲利引擎，前8月稅後淨利338.35億元、EPS 4.75元；元大銀行稅後賺107.59億元，元大投信則賺42.18億元、EPS高達18.59元，元大期貨前8月EPS也達6.32元。

值得注意的是，元大金8月進行除權後股本增加，累計EPS也因此追溯調整，不能直接拿7月與8月累計EPS相減判斷單月表現。依公司公告，8月稅後淨利實際達70.10億元；至於PTT網友則依新股本自行推算，8月單月EPS約0.505元，但這並非公司公告的單月EPS數字。

獲利公布後，PTT反應相當兩極，一開始有人看到EPS變化直喊「爛掉了」、「退步很多」，但發現受到除權與股本調整影響後，也有網友改口「my bad」，並重新計算單月獲利，留言直呼「賺爛了」、「賺飽飽」，還有人開始討論全年EPS能否挑戰5.5元。

另一派股民則把焦點放到股價表現，儘管元大金前8月已大賺近500億元，仍有人形容它是「委屈金」，認為獲利表現與股價漲幅存在落差；也有人提醒，元大證券獲利與台股成交量、市況高度相關，後續市場量能能否維持，仍是觀察元大金獲利的重要因素。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

2885元大金 EPS

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