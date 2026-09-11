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南韓3500億美元對美投資卡關！川普傳不耐煩…網酸喊「反觀台灣」

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓承諾3,500億美元對美投資至今尚未敲定首批資金與具體計畫，美方傳出不滿，PTT則掀起「以拖待變、反觀台灣」熱議。法新社
南韓承諾3,500億美元對美投資至今尚未敲定首批資金與具體計畫，美方傳出不滿，PTT則掀起「以拖待變、反觀台灣」熱議。法新社

南韓去年承諾對美投資高達3,500億美元，換取美國將對韓商品關稅由25%降至15%，但近一年過去，首批資金與具體投資計畫仍未拍板。南韓總統府本周也澄清，目前無論投資標的、啟動時間、首筆匯款金額或時程，都還沒有定案。

根據《金融時報》報導，這筆投資包括1,500億美元投入美國造船業、2,000億美元投入其他戰略產業，且每年投資上限為200億美元。相較之下，日本承諾的5,500億美元對美投資已陸續公布能源等計畫，也讓南韓的推進速度受到更多關注。

南韓總統李在明強調，政府只會投資具有商業可行性的專案，美韓雙方對投資內容也存在落差。報導指出，美方希望三星電子、SK海力士赴美擴大先進記憶體晶片產能，但半導體是南韓重要戰略產業；相較之下，造船被視為首爾手中更具談判籌碼的領域。

消息傳到PTT後，「反觀」幾乎成為留言區關鍵字，不少網友將南韓的作法與台灣對美投資議題相比，認為首爾是在「以拖待變」，甚至有人直言「郭董早就示範過了，一個字『拖』」、「結果韓國人一直拖也沒事啊」，認為在美國期中選舉逼近之際，南韓仍有繼續觀望的空間。

不過也有網友認為，拖延不代表完全沒有代價，美方若持續施壓，關稅、投資甚至美韓同盟議題都可能再成談判籌碼；也有人反問，即使南韓真的加快投資，「以為給了就不會被找麻煩嗎？」這筆3,500億美元承諾究竟會如何落地，也成為美韓後續角力焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

南韓 李在明 關稅 總統府 日本

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