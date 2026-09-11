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輝達明年營收拚增70%！黃仁勳喊「不是沒需求、是供應跟不上」 網卻不買單

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳看好AI需求持續強勁，喊輝達明年營收拚增70%、上看6,800億美元，最大瓶頸不是需求而是供應。（路透）
黃仁勳看好AI需求持續強勁，喊輝達明年營收拚增70%、上看6,800億美元，最大瓶頸不是需求而是供應。（路透）

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳再度釋出強勁AI展望，他在高盛科技論壇表示，對公司明年營收年增70%「深具信心」。若以市場預估本財年營收約4,000億美元計算，明年營收規模有望逼近6,800億美元。

黃仁勳更直言，輝達目前最大的挑戰「不是需求，而是供應」，甚至表示若沒有供應鏈產能限制，實際市場需求成長幅度可能超過100%。為因應需求，公司正持續擴充產能，從零組件到資料中心所需的土地、電力與機房空間，都成為供應鏈管理重點。

放眼更長期AI市場，黃仁勳預估，到2030年全球AI基礎設施支出規模可能達3兆至4兆美元。隨著AI投資從算力建置逐步延伸至應用與商業化，他認為AI基礎建設投資週期尚未出現明顯降溫，科技產業中長期需求仍值得關注。

不過如此樂觀的展望，在PTT卻沒有獲得一面倒叫好。不少網友擔心科技巨頭持續投入鉅額AI資本支出與發債，未來金融市場能否持續提供龐大資金，留言直呼「左腳踩右腳，泡泡越吹越大」、「一套錢在那輪動而已」，也有人直接酸「畫大餅囉」。

另一派網友則認為，AI供應鏈確實面臨產能與材料瓶頸，點名ABF載板、玻纖布等供應吃緊，也有人替輝達緩頰「阿就真的賺大錢啊」。只是近期科技股走勢疲弱，讓更多股民關心的不是營收能成長多少，而是股價何時反映，甚至有人笑問：「台股5萬點列車啥時要發動？」

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

黃仁勳 輝達 營收 高盛 NVIDIA 供應鏈 AI

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