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群創8月營收186.97億元！月減1％、年增0.02％ 網反而嗨翻：太爛了噴

聯合新聞網／ 綜合報導
群創8月營收186.97億元，月減1.03%、年增0.02%，前8月累計營收則年增11.86%，PTT股民看到「月減」反而掀起一波反串喊噴潮。記者李珣瑛／攝影
群創8月營收186.97億元，月減1.03%、年增0.02%，前8月累計營收則年增11.86%，PTT股民看到「月減」反而掀起一波反串喊噴潮。記者李珣瑛／攝影

群創（3481）公布2026年8月營收，單月營收186.97億元，較7月減少1.03%，較去年同期微增0.02%，整體營收大致持平。

累計今年前8月，群創營收達1,679.31億元，相較去年同期1,501.21億元成長11.86%，儘管8月單月動能略降，累計營收仍維持雙位數年增。

數據公布後，PTT股民第一時間反應相當熱烈，不少人直接喊「噴」、「賺爛」、「明天準備噴」，甚至有人開玩笑喊出「準備噴到100」、「這次能登上股王吧」。

有趣的是，原PO一開始貼文時漏掉月減的負號，後續才修正為月減1.03%，反而讓留言區出現更多反串聲音，網友笑稱「原來有負號，那可以噴了」、「月減！那穩啦」、「負的那不噴說不過去」。

另一派則相對保守，有人直言「月減一根向下」、「先套三年再說」，也有人以近期股市「利多不漲、利空反漲」的現象反串，狂刷「越爛越噴」、「太爛了，噴」，讓群創8月營收意外成為股民玩梗焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

群創 營收 成長 時間

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