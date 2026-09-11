大空頭貝瑞「認輸了」？傳出清輝達、Palantir年底空單 網驚喊：燃料沒了

曾多次示警AI泡沫的《大賣空》原型貝瑞(Michael Burry)，最新投資動向再度引發市場關注。據追蹤貝瑞投資動向的X帳號「@burrytracker」披露，貝瑞近期大幅調整選擇權部位，全數出清2026年12月到期的輝達(NVIDIA)、Palantir看跌選擇權，同時削減其他持倉降低風險。消息傳出後，PTT股板不少網友驚呼「空軍大將軍敗逃？」、「燃料沒了」，擔心空頭回補後，反而少了一股推升行情的軋空力量。

不過，貝瑞此次操作並不代表完全放棄看空AI行情。報導指出，他仍持有2027年到期的Palantir看跌選擇權，以及追蹤那斯達克100指數的QQQ看跌部位，操作更接近降低短期空頭曝險、將看空時間向後延長。換言之，貝瑞不再以原有規模押注輝達與Palantir在今年底前重挫，但對AI投資熱潮及科技股中長期估值的疑慮仍未完全消失。

其中，貝瑞對Palantir的質疑尤其集中在財務數據。他指出，Palantir過去12個季度中，有9季應收帳款增速高於營收增速，因而對公司客戶付款品質、收入認列及實際需求提出疑問。不過，應收帳款成長速度高於營收，本身並不足以直接證明企業存在通路塞貨或違法行為，仍需搭配客戶付款周期、合約條件及帳款回收狀況進一步判斷。

另一方面，Palantir近期則持續擴張AI市場版圖，與AI基礎設施業者Nebius Group建立策略合作，並將其列為首選「主權AI基礎設施合作夥伴」，企業客戶未來可在Nebius平台部署及微調開源AI模型，再透過Palantir平台進行資料與應用管理。若合作進一步帶動企業AI及主權AI業務成長，也可能成為挑戰貝瑞看空論點的新變數。

對此，PTT網友反應相當有趣，不少人並未因「大空頭減碼」而更加樂觀，反而以「空頭不死、多頭不止」的市場說法開玩笑，直呼「燃料沒了」、「軋空力道沒了」、「他認輸，那還真的……」，擔心空單回補可能被視為市場情緒過熱的反向訊號。

也有人推測，貝瑞可能只是擔心短期行情持續走強、先控制被軋空的風險。整體來看，貝瑞並非全面翻多，而是縮短眼前戰線、保留更長天期的空頭部位，真正的考驗仍在於AI企業未來能否以獲利與現金流，消化市場目前給予的高成長預期。

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