力積電8月營收年增逾7成！網嗨「量價齊揚」：盤這麼久該噴了

晶圓代工廠力積電(6770)營運動能升溫，公司公布2026年8月營收70.09億元，較去年同期39.78億元大增76.19%；累計今年前8月營收445.40億元，相較去年同期302.83億元成長47.08%。力積電表示，營收明顯成長主要受惠客戶需求上升，不僅銷售量增加，產品銷售價格也同步調漲，呈現「量價齊揚」。

從單月表現來看，力積電8月營收較去年同期增加約30.31億元，年增幅超過7成；累計前8月則較去年同期增加約142.58億元。相較過去成熟製程晶圓代工產業面臨庫存調整、價格競爭等壓力，此次公司直接點出「客戶需求上升、銷售量增加、銷售價格調漲」，也讓市場更加關注成熟製程供需改善能否延續。

事實上，力積電近年持續調整產品組合，除傳統成熟製程業務外，也積極布局AI相關記憶體與先進封裝商機。隨AI伺服器需求擴張，記憶體市場供需轉趨吃緊，若晶圓代工價格與產能利用率持續改善，後續營運能否進一步朝損益改善方向發展，成為市場觀察重點。

消息曝光後，PTT股板投資人反應熱烈，不少網友看到年增76.19%的成績後直呼「好猛」、「盤這麼久，該噴了吧」，也有人期待營運改善進一步反映在股價。不過，仍有部分網友相對保守，認為近期股價可能已提前反映部分利多，留言「問就是已反應」、「價格就是上不去」，顯示市場對短線走勢仍存在不同看法。

此外，留言區也有大量網友提及日前辭世的力積電創辦人暨前董事長黃崇仁，以「相信黃董」、「黃董最後沒騙人」等留言表達追思。整體而言，力積電8月營收大幅成長，且公司明確指出需求、出貨量及價格同步改善，營運訊號轉佳；後續市場焦點將落在量價齊揚趨勢能否延續，以及營收成長能否進一步轉化為毛利率與獲利改善。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。