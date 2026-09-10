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台股恐複製7月大跌？陳嘉偉示警「單腳反彈就是M頭」：當年一路殺到7384點
分析師陳嘉偉在影音中直言，當前市場面臨油價破百、美債殖利率創高及日圓急升三大利空，日圓升值更可能引發套利交易贖回潮。然而市場上多數多頭分析師卻集體忽視風險，硬把當前盤勢說成絕佳買點。
他指出，大盤成交量萎縮至7139億元，下跌家數高達1300家，盤面完全在複製7月份的下殺模式，多頭分析師不願承認利空，本質上只是因為持股「滿手套牢」而不得不自欺欺人。
陳嘉偉強調，近期加權指數逼近前高，純粹是靠金融股與塑化股在硬撐指數，形成標準的「拉指數、出個股」，技術面上已走出M頭型態，而櫃買指數則維持偏弱的ABC波修正。
他點出，台股靠金融股跟塑化撐指數過去不知道上演過幾次，這在歷史上一點都不特別。早在2007年台股從9707點攻上9859點時，也是靠水泥、鋼鐵、塑膠與金融拉抬，但中小型電子股早已趴在地板，隨後便引爆全死全滅的下殺行情。
他直言，「當年跌到7384點市場是什麼樣的慘況，你們老師不敢回答你，那我告訴你，自己要懂得跑。」
針對基本面，陳嘉偉表示股價會領先反映未來業績，8月營收公布正是照妖鏡。台達電營收雖創同期新高但月減3.7%，金像電與緯創營收創高股價卻不漲反跌，台虹更因微幅衰退直接吃下跌停。
他提醒，股票市場根本沒有所謂的單腳反彈，單腳反彈的本質就是M頭，M頭過後還是得跌。如今電子股業績敲響警鐘，投資人若不及早避開接下來可能引爆的C波大跌，等到指數跌破頸線腳麻時，就完全沒有逃命空間了。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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