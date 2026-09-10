台股恐複製7月大跌？陳嘉偉示警「單腳反彈就是M頭」：當年一路殺到7384點

分析師陳嘉偉在影音中直言，當前市場面臨油價破百、美債殖利率創高及日圓急升三大利空，日圓升值更可能引發套利交易贖回潮。然而市場上多數多頭分析師卻集體忽視風險，硬把當前盤勢說成絕佳買點。

他指出，大盤成交量萎縮至7139億元，下跌家數高達1300家，盤面完全在複製7月份的下殺模式，多頭分析師不願承認利空，本質上只是因為持股「滿手套牢」而不得不自欺欺人。

他點出，台股靠金融股跟塑化撐指數過去不知道上演過幾次，這在歷史上一點都不特別。早在2007年台股從9707點攻上9859點時，也是靠水泥、鋼鐵、塑膠與金融拉抬，但中小型電子股早已趴在地板，隨後便引爆全死全滅的下殺行情。

他直言，「當年跌到7384點市場是什麼樣的慘況，你們老師不敢回答你，那我告訴你，自己要懂得跑。」