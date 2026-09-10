日圓狂升為何反而救台股？陳龍揭美債關鍵：主升段準備拉開序幕

這兩天台股量縮陷入低氣壓，加上中東戰火升溫讓油價飆破百元、美債殖利率衝高，市場甚至擔心明天即將公布的CPI以及聯準會升息變數，搞得好像世界末日一樣。

不過，分析師陳龍在影音節目中點出，市場明明充斥著各大利空，甚至漢民測試抽籤還凍結了上千億資金導致流動性驟降，但台股不僅沒被擊垮，跌停家數甚至還是零，這種「利空打不跌」的現象，正是主升段即將引爆的前兆。

市場上很多人一看到日圓從163一路升值到153，第一反應就是擔心「日圓套利交易平倉」會不會重演兩年前的美股與台股大跌。 陳龍對此直接反駁，直言這一次完全不一樣，日圓強升不但不是利空，反而是來「救股市」的超級及時雨，未來台股要展開大行情，關鍵就在日圓身上。 陳龍進一步分析背後的宏觀邏輯，過去一段時間美債殖利率居高不下，罪魁禍首之一其實就是日本央行。 因為先前日圓一路重貶，日本央行為了捍衛匯率，手上又沒有足夠的美元現鈔，只能被迫在市場上瘋狂拋售外匯存底裡的美債來換美元，進而買進日圓阻貶；而日本大賣美債的結果，就是把美債殖利率一路推高，回過頭來重創全球股市。 如今美國財政部長貝森特跳出來公開向日圓空軍宣戰、自稱是「莊家」，美日攜手引導日圓走升。 陳龍指出，只要日圓維持強勢升值格局、一路往140幾邁進，日本央行就完全沒有理由再被迫拋售美債。一旦日本停止倒貨美債，美債殖利率自然會跟著大幅回落，直接搬開壓在全球股市頭上的最大石頭。

陳龍強調，別看這幾天大盤量縮整理，這只是鍋蓋暫時壓著，台股技術面早已打出紮實的大深V型態，隨時準備突破前高。

加上台灣身處全球AI全產業鏈的最核心，不管是算力擴張、科技巨頭的自研晶片還是折疊機商機，全部都得靠台灣供應鏈。

他提醒投資人，利空不跌、凹洞量縮往往就是最佳進場點，千萬別被短線雜音嚇退，台股真正的主升段才正要拉開序幕。

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