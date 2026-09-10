台積電8月營收首破5000億！年增53%、月增10%雙成長 網：已反應

台積電（2330）今（10）日公布8月營收，單月合併營收約5,148.06億元，較7月增加10.1%，較去年同期大增53.3%，呈現年月雙增，單月營收也突破5,000億元大關。

累計今年前8月，台積電營收已達約3兆3,868.7億元，較去年同期成長39.3%。在營收規模已相當龐大的情況下，8月仍繳出雙位數月增率，也立即引發股民討論。

消息曝光後，PTT不少網友對月增10.1%感到驚訝，直呼「月增10%是什麼妖術」、「這基期還能MoM 10%真的很屌」、「年增53%真猛」，也有人注意到單月營收跨過5,000億元，直呼「這麼快就單月破5000億元」。

不過亮眼營收並沒有讓所有股民轉為樂觀，留言區反而大量出現「已反應」、「利多出盡」、「雙增完蛋」等反串與看空聲音。也有網友觀察公布營收後期貨反應有限，認為市場可能早已提前反映部分成長預期。

另一派則替台積電抱屈，認為營收基期已高，還能繳出月增10.1%、年增53.3%的成績並不容易。至於營收創高能否進一步推升股價，PTT仍吵成兩派，有人喊「明天大爆噴」，也有人笑稱「台股不喜歡賺錢的公司」。

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