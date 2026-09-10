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川普又點名台灣晶片！喊早該課100%、200%關稅 網：夢迴2025

聯合新聞網／ 綜合報導
川普造勢時再度點名台灣晶片，主張早該課徵100%、200%等高額關稅，引發PTT股民熱議。圖／聯合報資料照片
川普造勢時再度點名台灣晶片，主張早該課徵100%、200%等高額關稅，引發PTT股民熱議。圖／聯合報資料照片

川普美國共和黨9日於達拉斯舉行的期中選舉大會上再度點名台灣，批評過去美國政府讓晶片產業「跑到台灣」，並主張早就應該對台灣輸美晶片課徵高額關稅

談到關稅政策時，川普表示，美國靠關稅取得大量收入並吸引外國投資，更直接以台灣晶片為例喊話，「要把晶片賣到美國，就得付100%、200%、50%，隨便多少的關稅」，再次強調透過關稅推動製造業回流的立場。

川普也提到英特爾，聲稱該公司陷入困境、尋求政府協助時，他要求取得10%股權作為條件，並宣稱美國政府持股價值短短幾個月大幅增加。不過相關獲利數字為川普在造勢場合的說法。

消息傳回PTT後，不少股民對川普再次談起台灣晶片關稅感到熟悉，有人直呼「夢迴2025」、「是要提幾次」，也有人擔心台灣半導體業是否又面臨赴美投資加碼壓力，直呼「又要台積加碼投資了」。

不過也有網友認為，川普目前談的是政策主張，實際關稅如何落地仍是另一回事，有人留言「喊爽的，最後還不是要豁免」，也有人反而期待市場因此震盪出現進場機會。台灣晶片再度成為川普造勢話題，也讓半導體關稅議題重新引發股民討論。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

晶片 川普 關稅 台灣 英特爾 共和黨 美國

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