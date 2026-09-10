急用錢要賣股票還是質押？他想繼續長抱 網曝「100萬借10萬、50萬」差很多

一名網友在Dcard發文表示，近期有一筆出國遊學費用需要先繳，但手上的股票原本都打算長期持有，加上目前沒有特別想退場，因此開始考慮透過股票質押取得現金，避免為了短期資金需求賣掉持股。

不過原PO研究後發現，股票質押並非「想借就一定借得到」，部分券商可能面臨額度不足，到期後也不一定能順利續借。因此好奇詢問，如果只是短期需要一筆現金，究竟應該質押股票周轉，還是直接賣掉部分持股比較適合？

不少Dcard網友認為，如果本來就是準備長期持有的股票，而且借款金額相對資產不高，質押確實可以納入考慮。有留言以100萬元股票為例，認為只需要10萬元與需要50萬元，承擔的風險完全不同，質押比例愈高，股價大跌時面臨的壓力也愈大。

也有網友提醒，股票質押不是單純「不用賣股票就拿到錢」，仍須負擔利息，並注意擔保維持率、額度及還款規劃。尤其股票質押後仍會跟著市場漲跌，一旦行情大幅回檔，高度質押就可能面臨補繳擔保品甚至被處分的風險。

另一派網友則認為，若只是小額、短期周轉，又不希望長期持股中斷，質押確實有其彈性；但若資金需求占股票資產比例太高，直接賣掉部分股票反而單純。也有人提醒原PO，出國遊學期間可能出現額外支出，最好另外保留預備金，別把現金需求估得太剛好。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。