股票帳戶借朋友名下竟滾到近千萬！想把錢拿回來才驚覺麻煩…懶的代價多高

一名網友在Dcard發文表示，幾年前剛出社會資金不多，與幾名朋友決定集資投資，並統一使用朋友A的證券帳戶。後來因為投資虧損、進出場意見不同，其他人陸續退出，就連帳戶本人A也不再參與，並把銀行存摺與印章交給原PO。

原PO後來仍持續使用A的帳戶投資，每次領薪水想買股票，就直接把資金匯進A的帳戶。隨著去年至今年股市上漲，帳戶資產一路增加，如今現值已逼近千萬元，才讓他驚覺「投資帳戶一直在別人名下」可能衍生不少問題。

近期A也因為股市熱潮重新想起這個帳戶，發現名下竟累積如此龐大的資產，希望原PO趕快處理。原PO則擔心一次將近千萬元移回自己名下，是否會被認定涉及贈與，並提到每年244萬元贈與稅免稅額，因此上網詢問該如何處理。

文章曝光後，不少Dcard網友首先傻眼的是原PO多年來都沒有自己開戶，有人直呼「怎麼會領第一筆薪水還在用A帳戶，更何況累積達千萬」、「懶的代價」，也有人認為，朋友願意配合處理已經相當重要。

至於留言區也出現領現金、分批轉帳甚至結婚等各種建議，不過這些都只是網友說法，實際資金究竟屬於誰、是否構成贈與，仍涉及過往匯款紀錄與實際出資等事實認定。也有網友提醒「你是不是以為國稅局很好騙」，讓這筆近千萬元的「朋友名下投資帳戶」意外掀起熱議。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。