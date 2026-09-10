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ChatGPT抓到股票最低點？他照AI建議買3檔美股全命中 PTT勸：只能當輔助

聯合新聞網／ 綜合報導
網友利用ChatGPT分析MU、SNDK及SKHY進場點，意外買在低點附近，也讓PTT掀起AI究竟能否協助投資決策的討論。記者曾吉松／攝影
網友利用ChatGPT分析MU、SNDK及SKHY進場點，意外買在低點附近，也讓PTT掀起AI究竟能否協助投資決策的討論。記者曾吉松／攝影

一名網友在PTT發文表示，自己原本不太相信AI能分析股票，直到近期多出一筆資金，才決定利用ChatGPT分析進場點，並挑選MU、SNDK及SKHY等3檔標的測試。

原PO透露，ChatGPT當時給出的進場價位相對保守，沒想到幾天後股價真的跌到建議區間。他在8月24日依照AI提供的比例買進，事後回頭一看，竟意外買在當時低點附近，也讓他開始對AI投資工具產生興趣。

這次成功經驗也讓原PO好奇，免費版ChatGPT就能提供這樣的分析，付費AI模型是否會更強，因此上網詢問「哪款AI的付費模型分析股票最強大」，想實際付費使用幾個月比較看看。

不過PTT網友普遍沒有因為一次成功抄底就買單，有人直言「你每天都問一次，每天都不一樣的答案，你敢信？」、「AI只能幫你抓資料，買進賣出靠自己」，也有人認為這次可能只是剛好猜中，不能因此認定AI具備預測股價低點的能力。

也有網友認為AI並非完全不能用，而是比較適合拿來整理資訊、分析不同情境，再由投資人自行判斷。有人提醒可以刻意要求AI提出相反觀點交叉比較，避免模型只是順著使用者原本的想法回答，「總之就是只能輔助，還是需要自己衡量決定」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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