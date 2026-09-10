AI通膨來了？記憶體價格大漲、iPhone傳漲價10％ 00891布局華邦電、南亞科受關注

受到全球AI資料中心擴建熱潮帶動，記憶體市場供需持續吃緊，DRAM與NAND Flash價格明顯走揚，市場傳出蘋果新一代iPhone售價平均調漲約10%，引發市場關注「AI通膨」效應是否正式來臨。

法人指出，隨著AI伺服器、高效能運算與大型資料中心持續擴大建置，記憶體產能優先供應高階AI應用，使整體供給趨於緊張。在記憶體成本大幅攀升下，即便擁有強大品牌力與議價能力的蘋果，也難以完全自行吸收新增成本，最終仍須透過產品售價調整反映部分壓力。

當記憶體價格上漲時，最直接受惠的將是DRAM與NAND供應商，而在AI伺服器、資料中心與高效能運算需求同步成長帶動下，相關供應鏈企業的獲利能力亦有機會持續提升。市場普遍認為，AI投資主軸正從過去聚焦GPU晶片，逐步擴大至記憶體、先進封裝、高速傳輸及半導體測試等領域，帶動更完整的產業受惠生態系形成。

以中信關鍵半導體ETF（00891）為例，目前成分股涵蓋台灣半導體產業核心龍頭，其中台積電與聯發科權重合計超過53%，同時納入日月光投控、創意、旺矽、京元電及力成等先進封裝與半導體測試領域重要企業，完整布局AI時代關鍵供應鏈。

此外，在記憶體產業方面，00891亦持有華邦電、南亞科及愛普等記憶體相關個股。若後續DRAM與NAND價格維持高檔，相關企業獲利表現可望維持強勁，ETF也有機會從中受惠。

00891經理人張圭慧表示，目前市場焦點多集中在AI晶片龍頭表現，但AI產業紅利並非由單一企業獨享，而是從晶圓代工、IC設計、記憶體、先進封裝到測試驗證等完整供應鏈共同受惠。隨著全球AI基礎建設持續擴張，產業成長紅利可望逐步擴散至更多半導體環節。

展望後市，張圭慧指出，第四季向來為科技產業傳統旺季，包括AI伺服器、智慧型手機及消費電子新品出貨需求均有機會增溫。若全球AI資本支出維持高檔，加上半導體景氣復甦趨勢延續，台灣半導體供應鏈仍有望成為市場資金聚焦的核心族群。

張圭慧進一步表示，近期市場震盪主要來自短期資金面與評價面調整，但從產業基本面觀察，AI需求成長趨勢並未改變。在第四季旺季效應及AI長線需求支撐下，半導體產業仍具備持續成長潛力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。