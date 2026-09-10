川普預告「期中選舉後美伊戰事立即結束」油價將暴跌 分析師潑冷水：沒跡象

美伊戰事持續升溫，布蘭特原油9日突破每桶101美元，為7月以來首度站上百美元。面對能源價格與通膨壓力，美國總統川普9日預告，美伊戰事可能在11月期中選舉後迅速落幕，油價屆時也將大幅回落。

川普表示，伊朗已難以繼續支撐戰事，預估期中選舉結束後，戰火將「立即」落幕。他更預期，目前處於高檔的美國汽油價格最終將跌破每加侖2美元，不過時間可能還要比期中選舉再晚一些。

目前美伊雖不時釋出和談訊號，但仍未出現實質進展，荷姆茲海峽航線衝突也持續影響能源市場。川普則指控伊朗試圖影響美國期中選舉，希望共和黨失利，進而讓美國對伊朗核武問題採取更寬鬆立場。

不過，汽油價格分析師Patrick De Haan並不認同川普的預測。他指出，荷姆茲海峽受阻等因素仍在推升汽柴油價格，尤其柴油價格正朝每加侖6美元逼近，目前「完全看不到」選後油價必然立即暴跌的跡象。

PTT網友對川普的說法同樣質疑聲浪居多，有人吐槽「之前說期中選舉前，現在變選舉後」、「選舉後等於無期限」，也有人認為市場經歷多次政策與戰事預測後，已不再輕易相信相關說法。

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