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緯創股利罕見2度延後！33萬股東受影響…明年「整組外包」元大證券
擁有逾33萬名股東的AI伺服器大廠緯創，今年發放現金股利罕見兩度延後，引發股務流程爭議。緯創9日宣布，董事會決議自2027年1月1日起，結束自辦股務，全面委託元大證券處理。
緯創2025年度每股配發5.5元現金股利，總金額約174.92億元，原訂7月31日入帳，卻因部分股務資料有誤，先延至8月3日，之後又因股東人數眾多及金融機構處理方式不同，再延至8月6日才完成撥款。
事件期間還有投資人收到溢發股利，之後被要求自行匯回。緯創當時表示，問題源自股務系統配合廠商三商電作業疏失；三商電則稱匯款檔案完整正確，問題出在送交銀行的資料未全面更新，雙方對責任歸屬說法不同。
金管會證期局指出，此案並未超過股利基準日至發放日不得逾3個月的規定，但系統因素造成股利延後在市場相當罕見，已請集保結算所查核資料與作業流程。如今緯創決定自明年起將股務委外，包括過戶、領息、配股等業務都由元大證券承辦。
消息曝光後，PTT不少網友直呼「發個錢這麼難」、「還是交給專業的處理」，也有人從緯創直接終結自辦股務討論起今年的出包原因。不過，留言中猜測緯創現金流、內部人力等說法，目前都沒有原文證據支持。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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