國巨恐腰斬見2字頭？陳嘉偉喊再跌50％…撞臉郭哲榮800元！

被動元件龍頭國巨後市掀起多空論戰。分析師陳嘉偉警告，國巨即使傳出8月營收成長、產品漲價等利多，股價仍呈現開高走低，認為半年線已形成明顯反壓，短線恐難突破。

陳嘉偉進一步預測，國巨「明天開始」可能進入加速尋底階段。若參考過去產業劇烈修正經驗，他認為從半年線反壓區往下計算，修正幅度不排除達50%，甚至提出股價回探200多元的極度偏空情境。

不只國巨，陳嘉偉對台股大盤同樣偏空。他認為先前加權指數能維持高檔，主要靠金融股撐盤，並非電子與金融之間的健康輪動；隨著金融股也開始轉弱，大盤可能進入「全面性、無差別下修」的C波修正。

不過，200多元的預測曝光後，PTT股民反應反而相當熱烈，不少人留言「200我All in」、「300我一定買」、「200元我壓身家」，甚至有人反向解讀喊「穩了」、「準備起飛」，對陳嘉偉的看空預測抱持高度質疑。

更有趣的是，同一天郭哲榮卻對國巨提出完全相反的看法，認為短期可望回升至800元，長線甚至可能再創新高。國巨究竟是陳嘉偉預測的「下探200多元」，還是郭哲榮看好的「反彈800元」，兩派極端預測也讓PTT直接上演多空對決。

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