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貝森特自增「莊家」警告日元空頭！網憂1類人面臨爆倉風險

聯合新聞網／ 綜合報導
貝森特喊話警告日元空頭，美日聯手穩定匯率；網友認為，高槓桿放空者恐面臨快速回補風險，市場關注日本央行9月決策及美日利差。（路透）
貝森特喊話警告日元空頭，美日聯手穩定匯率；網友認為，高槓桿放空者恐面臨快速回補風險，市場關注日本央行9月決策及美日利差。（路透）

美日聯手穩定日元匯率美國財政部長貝森特(Scott Bessent)更直接向外匯市場空頭放話，面對市場質疑美國財政部資金有限、難以長期支撐日元，他強調自己身處政策核心、掌握日本政府及日本央行(BOJ)政策方向，直言「我現在就是莊家」，警告交易員不要低估美日兩國維護日元穩定的決心。

美國與日本7月底曾聯手買進日元，帶動日元短線升值，不過隨後漲勢逐漸放緩，投機資金再度關注做空機會。曾任對沖基金高管的貝森特則強調，自己如今擔任財政部長，擁有政策資訊上的優勢，對有意做空日元的交易員喊話「如果有人想與我對賭，儘管來」。日本財務大臣片山皋月也證實，美日雙方在匯率政策上保持高度一致。

美國罕見介入日元走勢，背後也牽動美債市場。報導指出，若日元持續快速貶值，日本可能需要出售部分美債換取美元、進場穩定匯率，進而壓低美債價格、推升美國長天期公債殖利率與融資成本。貝森特先前也認為，日本已逐漸擺脫長期通縮，過去「安倍經濟學」下的超寬鬆貨幣政策應逐步走向正常化，而市場目前也關注日本央行9月18日會議是否升息1碼。

對此，PTT股板討論相當熱烈，不少網友對貝森特自稱「莊家」感到意外，也有人認為，政府確實擁有一般交易者難以比擬的政策與資訊優勢，若美日再次突然進場干預，使用高槓桿放空日元的投資人可能面臨快速回補甚至爆倉風險，「短期可以突然嘎飛空頭」、「不要想當FX戰士」等看法出現。另有網友指出，真正值得觀察的並非喊話本身，而是日本央行能否透過升息縮小美日利差，從基本面支撐日元。

不過，另一派網友則質疑，單靠政府喊話與匯市干預未必能長期扭轉趨勢，如果美日利差仍維持高檔，日元貶值壓力可能持續，也有人將焦點轉向美債，認為貝森特真正希望穩定的可能不只是日元，而是避免日本大舉出售美債、進一步推升美國長債殖利率。整體而言，市場接下來除關注美日是否再次聯手干預外，日本央行9月利率決策與美日利差變化，才可能是決定日元能否真正扭轉弱勢的關鍵。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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