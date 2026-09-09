國巨恐再跌50%到200多元？陳嘉偉喊「半年線不會過」：明天開始加速下跌

台股早盤電子衝鋒大漲近500點，結果盤中翻黑殺尾盤，不少投資人還在安慰自己「資金只是在電子跟金融之間健康輪動」。對此，分析師陳嘉偉在影音節目中直接潑了盆冷水，直言這根本不是蹺蹺板輪動，金融股向來都是行情的「最後一棒」，當連最後撐盤的金融股都開始轉弱帶頭跌，多頭防線恐怕已經全面瓦解。

不少網友質疑，加權指數走勢明明就不像原先預估的ABC波修正、反而走出M頭型態。陳嘉偉挑明了說，加權指數之所以能在高檔硬撐、甚至差點摸到前高，完全是靠金融股在「做假象」，反觀代表中小型電子的櫃買指數，從頭到尾都老老實實走在ABC波結構裡。

目前大盤已浮現第二個頭部的典型特徵：指數攻不上去、量能一路萎縮；這代表一旦連金融股都不撐了，接下來就是最具殺傷力的C波，將迎來全面性且無差別的大跌。

針對個股部分，陳嘉偉更直接點名被動元件龍頭國巨。他表示，每次市場傳出漲價利多，往往就是波段高點，國巨之所以彈不起來，就是因為股價已經在領先反映未來的業績衰退。

他鐵口直斷「國巨的半年線絕對不會過」，甚至預警明天開始國巨將加速下跌，按照歷史經驗來看，從半年線蓋頭反壓往下算，股價很可能會再跌50%，直接腰斬回測200多塊水準。

陳嘉偉提醒，近期一堆電子指標股只要一公布8月營收，不管是利多還是利空，下場不是開高走低就是直接摜到跌停，這代表基本面已經無法救股價。

金融股在台上撐得越久，台下的電子股反而死傷越慘重；如今連最後一棒的金融股都倒下，M頭成形與破頸線的危機就在眼前，投資人絕不能再抱持僥倖心態。

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