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緯創8月營收暴衝4600億元！年增166%、月增49％ 網驚：挖到石油？

聯合新聞網／ 綜合報導
緯創8月營收衝上4600.65億元，年增166.48%、月增約49.26%，前8月營收更突破2.5兆元，驚人增幅讓PTT股民直呼「挖到石油？」。圖／中央社
緯創8月營收衝上4600.65億元，年增166.48%、月增約49.26%，前8月營收更突破2.5兆元，驚人增幅讓PTT股民直呼「挖到石油？」。圖／中央社

AI伺服器大廠緯創（3231）最新營收出爐，8月營收達4600.65億元，較去年同期1726.43億元大增166.48%，單月營收較7月3082.19億元成長約49.26%，成長幅度引發市場關注。

累計今年前8月營收達2兆5100.30億元，相較去年同期1兆2621.45億元成長98.87%，幾乎較去年同期翻倍。緯創說明，營收成長主要來自客戶需求增加。

數據公布後迅速在PTT股板引發討論，尤其8月營收較7月大增近5成，讓不少網友驚呼「超猛欸」、「井噴」、「挖到石油？」、「這MOM太扯」，也有人替股價抱屈，直喊「緯屈了」。

不過，也有網友認為不能只看營收數字，後續仍要觀察實際獲利與財報表現，質疑若產品組合毛利率不高，即使營收大幅成長，也不代表獲利能以相同幅度增加。

另一派則開始期待營收公布後的股價反應，有人喊「老AI還能再起舞嗎」、「明天一根」，也有人提醒市場可能早已提前反映利多。緯創8月營收大幅跳升，也讓「營收成長能否進一步轉化為獲利」成為股民下一個關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

緯創 營收 石油 伺服器

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