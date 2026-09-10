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中國企業爆「藏身分」來台挖半導體人才！6年查166案 網：美日也在搶

聯合新聞網／ 綜合報導
調查局資料顯示，近6年共有166起涉嫌中國企業在台非法營運及挖角人才案件，另有67起涉及科技業營業秘密，消息也在PTT掀起「挖角、技術外流」論戰。圖／聯合報系資料照片
調查局資料顯示，近6年共有166起涉嫌中國企業在台非法營運及挖角人才案件，另有67起涉及科技業營業秘密，消息也在PTT掀起「挖角、技術外流」論戰。圖／聯合報系資料照片

台灣半導體人才與技術再成焦點。根據調查局資料，近6年共有166起涉嫌中國企業在台非法營運及挖角人才案件完成調查，另有67起涉及中國的科技業營業秘密案件。

報導指出，部分中國企業疑似透過第三地公司、外國人名義或空殼公司掩飾背景，再進入台灣招募高科技人才。司法資料顯示，至少36起案件已有公開判決，均涉及未經核准在台經營科技相關業務，其中33起涉及企業研發或晶片設計。

相關案件也曾涉及小米、一加（OnePlus）及中芯國際（SMIC）。不過，各案件涉及的行為與法律爭議並不完全相同；若進一步涉及竊取或未經授權移轉關鍵技術，才可能觸及《國家安全法》等相關規範。

消息曝光後也在PTT引發激烈討論。一派網友認為，台灣半導體具有技術優勢，自然容易成為人才挖角與技術取得目標，企業更應強化營業秘密與關鍵技術保護。

另一派則認為，人才挖角本來就是全球科技業常態，並以美國、日本等國企業競逐台灣半導體人才為例，質疑「挖角」與「竊取技術」不應混為一談，也讓討論延伸成全球半導體人才與技術競爭的界線之爭。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

半導體 中國 中芯 晶片 調查局 外國人 台灣

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