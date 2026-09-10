聽新聞
0:00 / 0:00
中國企業爆「藏身分」來台挖半導體人才！6年查166案 網：美日也在搶
台灣半導體人才與技術再成焦點。根據調查局資料，近6年共有166起涉嫌中國企業在台非法營運及挖角人才案件完成調查，另有67起涉及中國的科技業營業秘密案件。
報導指出，部分中國企業疑似透過第三地公司、外國人名義或空殼公司掩飾背景，再進入台灣招募高科技人才。司法資料顯示，至少36起案件已有公開判決，均涉及未經核准在台經營科技相關業務，其中33起涉及企業研發或晶片設計。
相關案件也曾涉及小米、一加（OnePlus）及中芯國際（SMIC）。不過，各案件涉及的行為與法律爭議並不完全相同；若進一步涉及竊取或未經授權移轉關鍵技術，才可能觸及《國家安全法》等相關規範。
消息曝光後也在PTT引發激烈討論。一派網友認為，台灣半導體具有技術優勢，自然容易成為人才挖角與技術取得目標，企業更應強化營業秘密與關鍵技術保護。
另一派則認為，人才挖角本來就是全球科技業常態，並以美國、日本等國企業競逐台灣半導體人才為例，質疑「挖角」與「竊取技術」不應混為一談，也讓討論延伸成全球半導體人才與技術競爭的界線之爭。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。