台積電2400元還能追？他看AI軍備競賽：最大贏家可能是它

AI浪潮持續延燒，全球科技巨頭大舉擴張資本支出，也讓已站上2400元以上的台積電(2330)還能不能追，再度成為投資人討論焦點。一名網友在Dcard發文指出，微軟、Google母公司Alphabet、字節跳動等業者持續砸重金建置資料中心、採購GPU及發展自研ASIC，他認為AI已從企業「要不要做」，演變成一場誰都不敢退出的軍備競賽，而不論最終哪家晶片業者勝出，台積電都可能成為背後受惠者。

原PO分析，NVIDIA、AMD正在AI晶片市場競爭，Google發展TPU、微軟有Maia、Amazon則有Trainium，包括Meta、字節跳動也積極發展自研AI晶片。表面來看，各大科技公司自研晶片可能削弱NVIDIA的市場地位，但站在台積電角度，反而可能意味客戶與需求來源更加多元，「NVIDIA贏要做晶片、AMD搶到訂單也要做晶片」，科技巨頭ASIC需求增加，同樣離不開先進製程及先進封裝。

原PO進一步指出，TrendForce預期北美雲端服務商及AI新創持續投入自研AI晶片，可望帶動5/4奈米及更先進製程需求；台積電也持續擴充CoWoS等AI相關先進封裝能力。因此相較押注哪一家AI晶片公司成為最終贏家，他更關注台積電能否扮演「收過路費」的角色，只要科技巨頭持續競逐算力，對更高階製程、封裝及高效能運算晶片的需求就可能延續。

至於台積電股價已站在2400元以上，原PO認為，問題不應只停留在「現在是不是太貴」，而要觀察AI軍備競賽還能延續多久。若Google、微軟、Meta、Amazon等業者未來3至5年仍持續擴大AI資本支出，目前的估值可能需要重新衡量；但他也提醒，台積電並非沒有風險，包括股價漲多後估值墊高、AI資本支出可能降溫，以及海外設廠成本、地緣政治、電力與設備投資等因素，都可能影響後續表現。

貼文曝光後，不少Dcard網友仍偏向看好台積電長線發展，有人認為，只要先進製程持續保持領先、產能不斷擴充，未來數年營運仍具有成長空間，也有人表示「你要放三年以上，現在買就是很便宜」。面對台積電股價屢創高檔後「還能不能買」的疑問，更有網友打趣表示，「這問題從股價680就一堆人在問了」。

不過，原PO則將2470元視為短線重要壓力區，認為在真正站穩前不宜盲目追高；對投資人而言，AI資本支出能否持續轉化為台積電訂單與獲利成長，仍是高股價能否獲得基本面支撐的關鍵。

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