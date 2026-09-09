漢翔不只軍工！搶下龐巴迪20年民航大單 還要帶台廠一起做

漢翔（2634）民用航空再下一城，正式與加拿大龐巴迪簽署Challenger 3500商務客機前機身合作專案，合作展望長達20年，漢翔並將在專案中擔任主合約商。

漢翔與龐巴迪合作已有多年，過去20多年持續承製Challenger 3500後機身，並在2023年完成第1000架交機。這次合作進一步延伸至前機身，經濟部長龔明鑫更形容，象徵台灣獲得中大型民航機機身結構與組裝能力的國際認可。

這筆合作從2024年展開新一輪洽談，經濟部產發署航太小組與漢翔團隊也曾赴加拿大拜會龐巴迪。未來漢翔除了負責專案，也規劃串聯國內航太供應鏈與中小企業參與製作。

消息曝光後，PTT討論卻相當兩極。有人看好「商用航空＋去中供應鏈」帶來的長線機會，認為漢翔本來就有多年民航製造經驗，也有人指出現代大型飛機供應鏈本來就是跨國分工，能取得機身結構訂單已具有一定意義。

另一派則質疑「機身組裝」與完整製造飛機仍有差距，留言「民航機零件吧」、「發動機做出來再吹」；也有人認為，比起「航太強國」的口號，這張長達20年的訂單最後能替漢翔帶來多少營收與獲利，才是投資人真正關心的重點。

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