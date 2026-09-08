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油價快破百美元！川普反喊「很快暴跌」汽油最終下看2美元？
國際油價逼近百美元之際，美國總統川普再度對能源市場放話。他在Truth Social表示，一旦美國「打贏」與伊朗的戰爭，油價將急劇下跌，美國汽油價格將先降至每加侖3美元，最終甚至跌破2美元。
不過川普並未提出具體時間表，眼前油市走勢也正好相反。布蘭特原油7日收在每桶97.31美元，WTI收92.65美元，雙雙升至7月24日以來高點。
隨著美伊在荷姆茲海峽周邊再度交鋒，市場仍擔憂能源設施及航運受到衝擊。高盛更示警，若中東船舶遇襲頻率增加，國際油價存在進一步衝上每桶120美元的風險。
川普則持續強調，美國最終取得勝利後，能源價格將快速回落，同時重申伊朗不會擁有核武。不過油價能否如他預測暴跌，仍與戰事、荷姆茲海峽航運及全球原油供需有關。
消息曝光後，PTT網友幾乎把焦點放在「何時打贏」，紛紛留言「那你就趕快贏啊」、「所以啥時要打贏？」、「先到2美元再說」，也有人注意到川普講的是美國每加侖汽油價格，並非原油每桶跌到2美元。
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