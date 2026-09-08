廣達單月營收衝4239億元！年增177％創新高 股民傻眼：怎麼還跌

AI伺服器需求持續挹注，廣達（2382）8月營收再寫驚奇。單月營收達4239.71億元，較去年同期1528.08億元大增177.45%，月增15.75%，刷新歷史單月新高。

累計今年前8月營收更達2兆6360.59億元，相較去年同期1兆3009.44億元大增102.63%，等於前8月營收直接翻倍。公司在公告中將營收變化原因列為「產品組合變更」。

亮眼成績公布後，最讓股民意外的卻是股價表現。廣達今（8）日盤中一度明顯走弱，形成「營收創歷史新高、股價卻下跌」的反差，也讓討論區迅速炸鍋。

不少PTT網友直呼「有點猛」、「這樣給我崩？」、「今天跌什麼？」、「營收一直創新高，股價卻連新高都沒」，還有人替廣達抱屈喊「委屈了」。

但也有網友認為，營收只是觀察企業表現的一環，後續仍得看毛利率與獲利能力，也有人直言「營收是過去式」。在營收創高與股價走弱的反差下，廣達基本面能否進一步反映到獲利與股價，成為市場下一個焦點。

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