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大立光CPO夢太早？瑞銀突降評「賣出」目標價5000元 網反喊：買點來了

聯合新聞網／ 綜合報導
大立光CPO題材帶動股價自4月大漲逾2倍，瑞銀卻認為市場預期跑太快，將評等降至「賣出」、目標價5000元。圖／聯合報資料照片
大立光CPO題材帶動股價自4月大漲逾2倍，瑞銀卻認為市場預期跑太快，將評等降至「賣出」、目標價5000元。圖／聯合報資料照片

光學股王大立光自4月以來股價大漲逾2倍，CPO光纖陣列單元（FAU）成為市場追捧的新題材。不過瑞銀認為，股價反映的樂觀程度已明顯超前實際進度，一口氣將評等從「買進」降至「賣出」，未來12個月目標價5000元。

大立光7日受到賣壓衝擊，終場跌停收6660元。瑞銀強調，長期仍看好大立光切入CPO的機會，但目前產品認證仍處早期階段，預計本季底才啟動樣品產線，後續還需要數季改善良率並取得客戶認可，距離真正量產仍有一段路。

競爭也是另一大問題。瑞銀指出，大立光未來還要面對天孚通信、Coherent等既有競爭者，現階段就對最終市占率抱持高度信心仍太早；另一方面，核心智慧手機鏡頭業務也面臨記憶體成本上升等逆風，第三季營收達標難度偏高。

估值同樣成為瑞銀降評理由。大立光目前股價約相當於2027年預估EPS的35倍本益比，明顯高於長期約13至18倍區間，因此瑞銀認為現階段報酬風險偏向負面，給出5000元目標價。

PTT股民看法卻相當兩極，有人認為「CPO就是炒出來的」、「2000漲到7000了」，也有人反向解讀喊「降評是買點」、「可以撿了」。更有網友注意到瑞銀證券分點買超大立光，質疑「降評然後自己買？」不過研究部門評等與交易、經紀部門的買賣並非同一件事，不能直接視為瑞銀自營資金與研究報告對作。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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