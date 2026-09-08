Google台灣爆砍3至5成人力！官方澄清「背離事實」　但未公布實際人數

社群平台近日瘋傳Google台灣將啟動大規模裁員，甚至傳出各組可能裁撤30%至50%人力、高階人員也受影響，位於新北板橋的TPKE辦公室更被點名是重災區，引發科技業討論。

Google台灣對此澄清，外傳裁撤3至5成等數據「完全背離事實」。不過公司也坦言，為提高營運效率、減少組織層級並聚焦核心目標，團隊確實持續進行調整，相關工作未來也會繼續。

至於究竟有多少人受到影響、占台灣員工多少比例，以及涉及哪些部門，Google並未公布。據報導，目前台灣人力調整屬於因應業務發展的例行調整，受影響員工也可依內部機制申請其他職缺。

Google目前在台灣仍持續招募，台北辦公室包括業務、行銷、雲端、AI及機器學習等職缺；板橋則仍有Pixel手機、相機、XR及晶片研發等職缺。Google日前也宣布擴建台北士林AI基礎建設研發中心，辦公空間將增加60%。

消息曝光後，PTT股板反而抓住官方說法狂問「所以有沒有砍？」、「講了一堆但又好像什麼都沒講」，甚至有人開玩笑「完全背離事實，是低於3成還是超過5成？」不過目前能確定的只有Google否認「裁員3至5成」傳聞，實際人力調整規模仍未公開。

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