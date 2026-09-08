喊補充保費「打開天花板」！ 領1億股利、1000萬繳一樣？石崇良認不合理

明年健保費確定不漲，但股利大戶的補充保費可能成為下一波改革焦點。衛福部長石崇良表示，依目前財務推估，明年健保安全準備金仍可維持法定水位，原則上不需調漲健保費，後年則仍待進一步評估。

至於二代健保補充保費，目前股利所得單筆扣繳上限為1000萬元。石崇良認為，當年制度訂定時台股約6000點，如今已上看4萬點，相關上限也應適度調整，「打開天花板」是合理方向。

石崇良更直言，「你不要拿一億股利的跟拿一千萬股利的是繳的一樣」。不過這項調整涉及《健保法》修法，並非行政命令就能直接上路，目前仍只是研議方向，最終仍須經立法院修法。

數據顯示，2025年補充保費所得單次給付達1000萬元以上共有9811件，扣繳金額20.29億元；2025年整體補充保費收入則達778.42億元，較前一年增加71.65億元。

消息曝光後PTT股板直接吵翻，有人認為「領上億的多繳點合理」、「天花板打開很可以」，也有人要求若要調整，上下限應一起檢討，尤其不要影響一般小額股利投資人。另一派則質疑為何健保財務問題總是從股利著手，直喊「使用者付費」，補充保費制度再度成為股民論戰焦點。

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