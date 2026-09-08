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朋友嗆「投資能賺錢大家就不用工作」！小師傅一句反駁：我現在是選擇工作

聯合新聞網／ 小師傅存股
朋友認為投不投資生活都差不多，小師傅則以自身經驗反駁，表示目前股息已足以支應生活，工作已從必要變成選擇。圖／聯合報資料照片
朋友認為投不投資生活都差不多，小師傅則以自身經驗反駁，表示目前股息已足以支應生活，工作已從必要變成選擇。圖／聯合報資料照片

這7、8月我出國了三次，都是跟同一位朋友一起。這位朋友跟我說：「你看，我完全沒有投資股票，靠勞力賺錢，但我的生活跟消費都跟你差不多，好像跟你有投資也沒有什麼差別。」我聽了就笑笑，沒多說什麼。

後來他又跟我說：「如果投資股票100%能賺錢，那大家都不用工作了。」這時候我聽了就反駁了。我必須要講，我跟他說，真的就是有人靠投資股票是不用工作的。

我目前就是可以不工作，光靠股息就可以生活了，現在是「我選擇工作」，而不是「工作選擇我」。其實我不會去管你要不要投資，但是你今天講的東西是錯的，我必須跟你講，你真的錯了。

最後他說，反正人生是他自己的，他會對自己負責。聽完後我想，好吧，我只是想跟你說，投資股票不是賭博，不是一翻兩瞪眼的東西。你想怎樣就怎樣吧。

◎本文獲 小師傅存股 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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