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三星、SK海力士庫存剩不到10天！外資示警：明年記憶體缺貨更嚴峻
全球記憶體供應再拉警報。南韓KB證券最新報告指出，截至第3季，三星電子與SK海力士的記憶體庫存已降至不到10天，情況可能不只是需求復甦，而是實際供應量開始不足，明年甚至可能面臨更嚴峻的缺貨狀況。
缺貨壓力也不只集中在HBM。隨著AI基礎建設持續擴張，伺服器DDR5、企業級SSD需求同步增加，加上HBM4量產會占用更多晶圓產能，進一步排擠一般DRAM供給。KB證券預估，明年DRAM與NAND位元需求成長可能比供給高出逾10個百分點。
有趣的是，產業供需看似火熱，三星與SK海力士股價過去3個月卻都曾自高點回落約38%。KB證券認為，以明年獲利預估計算，兩家公司本益比約剩3倍，因此仍將三星、SK海力士列為半導體首選股，預期後續存在估值重估機會；不過這仍屬券商預測。
消息傳回PTT後，股民反應反而相當歡樂，有人狂刷「一篇一根」、「明天一根」，也有人反串「沒東西賣了，沒收入，利空」、「竟然還有庫存，崩」，顯示市場對記憶體缺貨題材早已相當熟悉。
也有網友冷靜指出，真正關鍵不只是「缺不缺」，還要觀察記憶體報價能漲到什麼程度，以及新增產能何時開出。畢竟記憶體仍具有明顯景氣循環特性，即使供需緊張，也不能直接等同股價一定上漲。
精簡圖說：
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