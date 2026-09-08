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賺錢公司股價卻死魚？他崩潰問「股票有邏輯嗎」 網點破關鍵盲點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友困惑「基本面好為何股價不漲」，PTT掀起論戰，有人直言市場有邏輯，但不存在能穩定預測漲跌的萬用公式。中央社
網友困惑「基本面好為何股價不漲」，PTT掀起論戰，有人直言市場有邏輯，但不存在能穩定預測漲跌的萬用公式。中央社

一名網友在PTT股板發文表示，過去常聽人說投資股票要看基本面、消息面與技術面，但實際進場後卻發現，有些公司明明持續賺錢、基本面看似不差，股價就是不漲；反而部分本益比已經很高的股票，仍能一路創高，讓他忍不住問：「投資股票真的有邏輯可言嗎？」

原PO甚至提出另一種想法，既然自己很難判斷股價，是否乾脆觀察外資買什麼就跟著買？不過留言區很快有人提醒，「外資買就跟著買」同樣不是必勝公式，外資也可能隔天反手賣出，而且盤後看到買賣超時，市場價格早已反映當天交易。

不少網友認為，問題其實出在「公司會賺錢」不等於「股價現在就便宜」。股價除了反映當下獲利，也會交易市場對未來成長的預期，因此高本益比公司可能因市場預期獲利快速成長而繼續上漲；反之，公司即使目前獲利不錯，若未來成長性不被看好，股價也未必跟著漲。

但PTT更多留言直接把問題簡化成「低買高賣」，甚至笑稱股票就是「合法賭場」、「有邏輯大家就照抄穩賺了」。也有人持不同看法，認為市場當然存在邏輯，只是沒有一套基本面、技術面或籌碼面公式，可以在任何時間都準確預測漲跌。

其中一句「有邏輯，但沒有萬用公式」也點出討論核心。短線股價容易受到資金、消息與市場情緒影響，長線則更考驗企業獲利與成長能否兌現；至於網友狂刷的「低買高賣」，真正困難的從來不是這四個字，而是事前沒有人能確定什麼價格才是真的低點與高點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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