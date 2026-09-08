鑽石恆久遠神話破滅？天然鑽10年價格腰斬 網嘆：不如買股票

一句「鑽石恆久遠，一顆永流傳」，讓鑽石長年與愛情、婚姻緊密連結，不過隨著人工培育鑽石快速普及，鑽石市場正迎來劇烈變化。過去10年間天然鑽石平均價格已腰斬，人工培育鑽石跌幅更高達89%，就連全球鑽石龍頭戴比爾斯(De Beers)也面臨經營壓力，旗下南非威尼西亞礦場(Venetia)7月宣布停產兩年，逾1200名員工受到影響。

戴比爾斯過去曾掌握全球高達9成鑽石供應，透過控制供給以及將鑽石與愛情綑綁的行銷策略，成功建立天然鑽石的稀缺與高價形象。然而人工培育技術逐漸成熟後，市場供需結構開始改變。獨立鑽石分析師Paul Zimnisky統計，近2年全球已有10座大型鑽石礦場關閉，產量較5年前減少25%，價格卻仍持續走低。

根據數據顯示，天然鑽石近10年均價下跌50%，目前1克拉約3415美元、折合約新台幣10萬元；人工培育鑽石跌幅更達89%，1克拉平均僅約595美元、折合約新台幣1.8萬元。消費習慣也明顯改變，婚禮產業研究機構The Knot Worldwide指出，人工培育鑽石在訂婚戒中的占比，6年間大增239%，目前已達61%，顯示愈來愈多消費者不再將「天然」視為購買鑽戒的必要條件。

相關消息曝光後，PTT股板不少網友將焦點放在人工培育技術對天然鑽石稀缺性的衝擊，有人認為，當外觀、純淨度都能透過人工技術達成，消費者願意為天然鑽石支付的溢價自然受到挑戰；也有人直言，過去購買鑽戒主要看重象徵意義，如今價格快速下滑，更凸顯鑽石與黃金等資產在保值性上的差異，「早知道買股票」、「要買也是買黃金」等討論也隨之出現。

不過，也有網友認為，鑽戒本來就不應單純以投資報酬率衡量，而是具有婚姻紀念、情感與儀式價值，只要購買者願意為此付費，就仍有其市場。只是人工培育鑽石持續降低取得成本後，天然鑽石過去仰賴「稀缺性」支撐高溢價的商業模式正面臨考驗。戴比爾斯去年稅後經調整虧損達5億美元，母公司英美資源也將鑽石事業帳面價值減記23億美元，未來天然鑽石能否重新建立差異化價值，將成為產業能否走出低潮的重要關鍵。

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