高盛對韓股超樂觀「還有80%上漲空間」 網酸出貨文：你倒是買啊

AI帶動全球資料中心投資持續擴張，記憶體市場後市再度成為焦點。高盛亞太區股票策略主管Timothy Moe維持對南韓股市的高度樂觀看法，認為市場低估這一波AI記憶體獲利週期的延續時間，並維持韓國綜合股價指數(KOSPI)12000點目標，較目前水準仍有近80%上漲空間，即使近期韓股明顯修正，高盛仍未改變原先預測。

高盛指出，這項樂觀預期主要建立在企業獲利基本面。全球積極興建資料中心，使記憶體與儲存晶片供應吃緊並推升價格，Moe預期相關趨勢到了2027年可能進一步加劇。美國大型科技公司明年支出預估更將突破1.2兆美元，大幅高於先前估計的8000億美元，隨著AI運算需求持續增加，對記憶體的需求也將同步受惠。

高盛預估，KOSPI成分股今年獲利將大增約360%，2027年增幅雖放緩，但仍可望達約35%。估值方面，目前KOSPI未來本益比僅約5.3倍，約為過去7年平均水準的一半，高盛則以7.5倍本益比推算12000點目標。Moe認為，只要南韓企業最終獲利能達到高盛預估，KOSPI挑戰12000點「可能沒有看起來那麼瘋狂」。

不過，高盛的超樂觀預測曝光後，PTT股板反應卻相對保守。由於KOSPI自6月歷史高點已回落27%，三星電子、SK海力士即使繳出亮眼財報，也未能有效扭轉股價弱勢，不少網友因此對「還有80%上漲空間」抱持疑問，「你倒是買啊」、「真敢給目標價」等留言紛紛出現。部分投資人認為，先前韓股大幅修正已影響市場信心，即使記憶體基本面仍強，籌碼與套牢賣壓可能讓股價修復需要更多時間。

另一方面，也有網友注意到三星電子、SK海力士近期已有反彈表現，認為記憶體供需與AI資本支出仍值得持續觀察。高盛本身也並非完全忽略風險，包括中國記憶體業者長鑫科技競爭、美國資料中心擴建可能面臨政治阻力，以及企業獲利高速成長最終將逐步放緩。

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