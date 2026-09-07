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月薪28K一路存到42歲淨資產2400萬！他曝致富關鍵 網卻抓出「房產紅利」

聯合新聞網／ 綜合報導
42歲網友自曝從月薪2.8萬元起步，如今淨資產約2400萬元，但Dcard網友認為房產增值也是資產成長的重要關鍵。記者余承翰／攝影
42歲網友自曝從月薪2.8萬元起步，如今淨資產約2400萬元，但Dcard網友認為房產增值也是資產成長的重要關鍵。記者余承翰／攝影

一名42歲網友在Dcard分享自己的資產歷程，2009年金融海嘯後以月薪2.8萬元進入職場，當時每月就存下2萬元。經過多年加薪與累積，如今自稱淨資產已達約2400萬元，並直言：「薪水低不要氣餒，節儉也是有機會能致富的。」

原PO透露，2017年以750萬元買下竹北兩房，2024年再換成2600萬元三房。到了2026年，目前現金及股票約742萬元，房產市值自估約3000萬元，扣除1400萬元房貸後，淨資產約2400萬元。

他將成功關鍵歸功於年輕時的「超高儲蓄率」，並表示未來計畫2031年再換回兩房、降低房屋槓桿，屆時希望手上現金超過2000萬元，股票配置控制在一半，其餘轉往較低風險資產，目標46歲退休。

不過文章曝光後，最多網友質疑的並不是2400萬元是真是假，而是「致富主要靠省錢」的說法。有人認為，原PO早年買進竹北房產，後續又遇上房價大漲，資產成長除了高儲蓄率，房地產增值與槓桿同樣扮演重要角色。

也有人直接追問：「2萬8能存2萬，生活費怎麼辦？」、「第一間房頭期款哪來的？」、「2017到2024怎麼從750萬換到2600萬？」但也有網友替他緩頰，認為能長年維持高儲蓄率並把握資產上漲機會，本身就需要紀律。一名網友則點出另一面：「每個年代都說前一代運氣好，但機會來的時候，有能力把握的又有幾個人。」

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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