黃仁勳宣告「AGI已到來」！GPT-6 Astra狂吃10萬套輝達系統

輝達執行長黃仁勳再拋震撼彈！他在社群平台X祝賀OpenAI推出GPT-6 Astra，直接宣告「AGI已經到來」，認為AI發展已跨入新的重要階段。

黃仁勳透露，GPT-6 Astra訓練動用超過10萬套NVIDIA Grace Blackwell NVLink72系統，從ChatGPT、o1一路發展到Astra只花了4年時間，接下來還有40萬顆GPU將陸續投入運作。

OpenAI則將Astra定位為目前最強、最對齊的模型，在電腦操作、軟體工程、資安、科學及專業工作等領域大幅進化；官方公布的測試中，FrontierMath Tier 4達98%、ARC-AGI-3達99.9%。

不過，「AGI已經到來」並非業界已有共識。AGI至今缺乏全球統一的明確定義，因此黃仁勳的說法更接近他對Astra能力跨越重要門檻的判斷，而非已經獲得一致認證。

消息傳回PTT後，網友反應兩極，有人認為10萬套系統堆出的Astra再次證明擴大算力的重要性，直呼「大力出奇蹟」；另一派則質疑「吹AI可以，吹AGI就省省」，還有人笑喊「老黃吹起來」。相比AGI是否真的到來，40萬顆GPU即將接著上線，反而成為股民更關注的焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。