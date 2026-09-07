鈊象8月營收22.68億再創新高！全年EPS上看50元 網卻嘆：股價沒反應

遊戲股王鈊象8月營收衝上22.68億元，連續兩個月改寫單月歷史新高，月增1.8%、年增24.8%；前8月營收171.75億元，同樣創下同期新高，年增18.1%。

獲利表現也同步成長，鈊象上半年EPS達22.77元，高於去年同期18元，寫下歷史同期新高。法人看好海外授權收入持續擴張，預估第3季EPS約11.5至11.69元，全年EPS更上看50.18元，有望賺逾5個股本。

鈊象成長動能主要來自海外市場，美國市場持續擴張，加上東南亞營運穩健，並陸續取得英國、南非等市場執照。歐洲目前也已取得馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國及葡萄牙等國執照，成為後續布局重點。

此外，鈊象去年毛利率已達98%，隨著高毛利的海外授權業務占比持續提升，法人認為今年毛利率仍有進一步成長空間，成為市場關注後續獲利的重要指標。

不過亮眼財報卻沒有讓PTT股民全部買單，不少人把焦點放在股價表現，留言「營收沒差過、股價沒好過」、「營收嚇死人，股價笑死人」、「99大象」，還有套牢股民苦喊「800都解套不了」，形成業績創高、股民體感卻截然不同的反差。

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