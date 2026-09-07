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記憶體行情還能衝？他買13張華邦電套牢喊250停利 網憂高檔賣壓重

聯合新聞網／ 綜合報導
網友曬出13張華邦電持股，成本約185元仍堅持看多，更喊出250元停利目標，引發PTT熱議。記者曾原信／攝影
網友曬出13張華邦電持股，成本約185元仍堅持看多，更喊出250元停利目標，引發PTT熱議。記者曾原信／攝影

記憶體行情還能繼續衝？一名網友在PTT曬出持股，手上持有13張華邦電及3張國巨，其中華邦電成本約185元。儘管目前仍處於套牢狀態，他依舊看好後續行情，甚至直接喊出華邦電250元才停利

原PO認為，記憶體產業的獲利是「賺真的」，華邦電今年4至5月也曾經歷一段盤整後再往上衝，如今8至9月又整理一段時間，加上他觀察到閃迪、美光近期動向，因此押注記憶體行情還有機會延續，甚至挑戰歷史高點。

操作策略方面，他設定華邦電約250元停利、國巨約650元停利，並直接表態「不停損」。最後更不忘留下招牌一句：「南喵哥必將大獲全勝」，立刻引爆股版討論。

不少鄉民看到曬單後先給尊重，留言「有單就推」、「南喵哥終將大獲全勝」、「這次勝率很高」。但也有網友看到185元成本後直呼壓力不小，擔心華邦電先前高檔留下的套牢賣壓，未必能輕易突破。

另一派則提醒，閃迪、美光走強不代表華邦電一定同步複製行情，不同記憶體產品與公司基本面仍有差異。更多鄉民則完全把焦點放在原PO過去戰績，狂刷「反指標來了」、「假日鬼故事」、「你不要過來啊」，讓這張13張華邦電多單意外成為討論焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

華邦電 停利 記憶體 套牢 國巨

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