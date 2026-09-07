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川普自曝炒股「賺數千億美元」！強調全為美國 網笑翻：川投顧不演了

聯合新聞網／ 綜合報導
川普發文自稱靠股票等資產賺進數千億美元，卻強調「全是為了美國」，讓PTT股民狂刷「川投顧不演了」。（歐新社）
川普發文自稱靠股票等資產賺進數千億美元，卻強調「全是為了美國」，讓PTT股民狂刷「川投顧不演了」。（歐新社）

美國總統川普又有驚人發言！他9月6日在Truth Social發文表示，自己投資股票及其他資產「賺了數千億美元」，但強調這麼做是「為了美國，不是為了自己」，還抱怨自己因此不斷遭到民主黨批評，直呼「非常不公平」。

川普這次還搭配一張AI生成圖片，畫面中的他坐在白宮辦公桌前操作多台螢幕，其中甚至出現英特爾Intel）「20美元買進、現在95美元」的文字，炒股意味相當濃厚。

不過，「賺了數千億美元」目前是川普自己的說法，不能直接解讀成其個人已實現投資獲利。相關報導也指出，白宮過去主張川普的投資帳戶由外部獨立管理，川普本人並不直接指揮交易。

消息傳回PTT後，股民幾乎瞬間把川普封為「川投顧」，有人笑喊「多頭總司令」、「全世界最準的投顧老師」、「我就喜歡你這麼直白」，甚至有人跟著套用：「我炒股也是為了台灣。」

但質疑聲浪同樣不少，有網友直接反問：「那應該把賺的錢捐出來啊」、「股票賺的錢有充公嗎？」也有人看完只留下「不演了」。至於原PO整理的MU、NVDA、AVGO、META、PLTR等「川普明牌」，屬於原PO自行整理，並非這篇川普貼文公布的官方推薦名單。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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