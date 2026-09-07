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14年存千萬、股災3年再賺千萬！陳重銘押房借500萬抄底 曝翻倍心法

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘透過本業與兼課歷時14年存下千萬元股票，隨後在金融海嘯期間大膽抵押房產借款500萬元抄底績優股，短短3年讓資產翻倍突破2000萬元。圖／聯合報系資料照
陳重銘透過本業與兼課歷時14年存下千萬元股票，隨後在金融海嘯期間大膽抵押房產借款500萬元抄底績優股，短短3年讓資產翻倍突破2000萬元。圖／聯合報系資料照

公教人員如何突破死薪水天花板？知名財經專家陳重銘分享資產翻倍歷程指出，原生家庭認知往往決定財富上限，扎實累積本金之餘，能否在市場大跌時逆向思考並善用槓桿，更是拉開資產差距的分水嶺。

陳重銘透露，太太出身公務員世家，觀念極度保守，認為買股票是不務正業、安穩繳完房貸才是正途；反觀他的母親具備投資膽識，早年敢買進未上市台積電。

面對夫妻金錢觀落差，他堅持劃分家用後各自理財，避免保守思維限制整體資產成長。

夫妻金錢觀落差大 各自理財打破保守框架

回顧白手起家歷程，陳重銘自1994年任教公立學校，為扶養三個孩子並累積資本，白天任教、晚上兼課，週末與寒暑假更全力寫教科書。靠著極致節流與積極開源，他耗時14年，才在2008年將股票資產累積至1000萬元。

然而，2008年金融海嘯讓持股價值腰斬，陳重銘卻看見逆向契機。他認為股價腰斬代表恐慌已反映，加上央行降息救市，風險反而最低。

在評估教職薪資、版稅及股息足以負擔貸款利息後，他取得母親支持，抵押房產借款500萬元，於2009年初果斷抄底績優龍頭股。

抵押房產借500萬 股災逆向操作3年賺千萬

這筆操作讓他的資產在2012年迅速翻倍突破2000萬元。陳重銘強調，辛苦存本金花了14年才攢下千萬元，但看準股災時機運用房貸槓桿，短短3年就賺進千萬元。

他認為，受薪族若想改寫財務命運，除了靠本業穩健蓄積本金，更要在市場極端恐慌時擺脫保守心態，勇敢抓住翻轉階級的跳板。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

陳重銘 股災 抄底 金錢觀

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