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手中已有45張！陳重銘看好鴻海低估喊加碼 全年營收挑戰衝破10兆

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘看好AI與蘋果新機雙引擎，估鴻海全年營收破10兆元，明年預估本益比僅約10倍屬嚴重低估，目前持股45張並將尋機持續加碼長抱。記者余承翰／攝影
陳重銘看好AI與蘋果新機雙引擎，估鴻海全年營收破10兆元，明年預估本益比僅約10倍屬嚴重低估，目前持股45張並將尋機持續加碼長抱。記者余承翰／攝影

「不敗教主」陳重銘在最新影音內容中表示，他認為鴻海（2317）目前的股價確實遭到市場低估。他透露，自己目前手中持有45張鴻海股票，後續還會持續尋找適當機會進一步加碼。

基本面數據方面，陳重銘指出，鴻海8月營收達9217億元，年增率高達52%；累計今年前8個月營收更來到6.5兆元，相較去年同期成長將近40%。他分析，在受惠AI產業題材的帶動下，鴻海的營收表現持續向上攀升。

展望後續動能，陳重銘表示，9月起將迎來蘋果發表新機的旺季題材。以目前單月營收已突破9000億元的水準推估，若接下來9月、10月、11月及12月這四個月，單月營收均達1兆元，全年總營收將增加4兆元，因此他認為鴻海全年營收突破10兆元大關沒有太大問題。

針對獲利與估值表現，陳重銘引述法人預估數據指出，鴻海今年每股稅後盈餘（EPS）有機會挑戰18至19元，對照目前股價，本益比大約僅13至14倍，相較市場上其他四、五十倍的標的而言相當便宜。

此外，法人預估鴻海明年營運將更上一層樓，EPS更有機會進一步來到25元；若以明年的獲利預估推算，目前本益比僅約10倍左右，評價非常低。

基於上述營運成長與估值優勢，陳重銘表示，他對鴻海將採取長期持有的策略。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

營收 鴻海 蘋果 題材 基本面

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