快訊

中市退休校長「王爺」王沛清猝逝 教育界和學生一片哀悼

台積電領軍！台股開高一度大漲680點 衝破47K

台灣「後門」變熱點！大陸海警東進 原物料航次流量超過台海

聽新聞
0:00 / 0:00

金融股只看PB就能停利？他設1.2倍開始賣 網點出最大盲點

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人以華票為例，討論用PB設定金融股進場與停利點，PTT網友則提醒銀行、壽險與證券業務差異大，單看PB未必足夠。中央社
投資人以華票為例，討論用PB設定金融股進場與停利點，PTT網友則提醒銀行、壽險與證券業務差異大，單看PB未必足夠。中央社

金融股該怎麼抓停利點？一名網友在PTT以華票為例，指出9月4日收盤17.1元、每股淨值20.76元，PB約0.82倍，因此設計一套操作方式：PB 0.8倍附近買進、1倍續抱，到了1.2倍開始分批停利，1.4倍再賣一批，1.6倍則大幅減碼。

原PO認為，PB來到1.2倍後，代表股價可能已從低估區逐漸進入合理偏高區，與其一次全部賣掉，不如先落袋部分獲利。不過他也好奇，金融股真的只看PB就夠了嗎？還是得搭配ROE、EPS甚至股利一起判斷？

不少網友認為，最大問題就在於「金融股」不能全部用同一把尺衡量。銀行、壽險與證券公司的主要獲利來源不同，適合觀察的指標自然也有差異；也有人直言「任何單一指標都是不可能必勝的」，PB可以作為估值參考，但很難單獨決定買賣點。

更有人以元大金為例，指出其PB過去從約1.2倍一路走高，若按照原PO設定的策略，可能正好在股價開始走強時陸續停利。也因此有網友提醒，PB多少算貴並沒有固定答案，市場願意給多少估值，仍與獲利能力、ROE、成長預期及不同金融業務結構有關。

另一派鄉民則直接把問題拉回「買金融股是為了什麼？」有人買金融股就是長期領股利、當防守配置，根本沒有設定停利點；也有人偏好低PB買進、高估值分批調節。整串討論最核心的分歧也很明顯：PB可以拿來看金融股估值，但若直接把「1.2倍＝該賣」變成固定公式，遇到估值持續上修的行情，也可能提早下車。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

金融股 停利 元大金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金融股被嚴重低估？他發文問「一兩年內衝破千元」 鄉民笑醒：先去搞懂獲利

政院拍板撥補台電711億！累虧飆破3700億 台電喊：本質是補貼全民

1997風暴前夕再現？滙豐示警美債日圓3大訊號 網狂酸：你空了嗎？

股票盤中一直盯到底看什麼？老手揭勝率真相：多數人只是看氣氛

相關新聞

14年存千萬、股災3年再賺千萬！陳重銘押房借500萬抄底 曝翻倍心法

財經專家陳重銘分享資產翻倍歷程，2009年金融海嘯期間抵押房產借款500萬元抄底，2012年股票資產突破2000萬元，強調本金累積與逆向思考。

手中已有45張！陳重銘看好鴻海低估喊加碼 全年營收挑戰衝破10兆

陳重銘認為鴻海股價遭低估，透露持有45張並將伺機加碼；他預估受AI與蘋果新機帶動，全年營收有望突破10兆元。

金融股只看PB就能停利？他設1.2倍開始賣 網點出最大盲點

金融股停利不能只看PB？網友提出PB達1.2倍起分批停利，引發討論；銀行、壽險、證券業務不同，仍應搭配ROE、EPS等指標判斷。

股票盤中一直盯到底看什麼？老手揭勝率真相：多數人只是看氣氛

PTT網友討論盤中盯盤用途，密集觀察異動未必提高勝率；交易者應依週期與既定策略判讀訊號，中長線投資人頻繁看盤恐受情緒影響追高殺低。

1997風暴前夕再現？滙豐示警美債日圓3大訊號 網狂酸：你空了嗎？

滙豐示警美債殖利率走高、日圓疲弱及AI投資熱潮重現歷史訊號，但亞洲體質已不同，風險恐轉向科技需求降溫與出口成長受壓。

政院拍板撥補台電711億！累虧飆破3700億 台電喊：本質是補貼全民

行政院拍板2026年度追加預算，規劃撥補台電711億元；台電累積虧損達3722億元，強調撥補本質是補貼全民用電成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。