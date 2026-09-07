金融股只看PB就能停利？他設1.2倍開始賣 網點出最大盲點

金融股該怎麼抓停利點？一名網友在PTT以華票為例，指出9月4日收盤17.1元、每股淨值20.76元，PB約0.82倍，因此設計一套操作方式：PB 0.8倍附近買進、1倍續抱，到了1.2倍開始分批停利，1.4倍再賣一批，1.6倍則大幅減碼。

原PO認為，PB來到1.2倍後，代表股價可能已從低估區逐漸進入合理偏高區，與其一次全部賣掉，不如先落袋部分獲利。不過他也好奇，金融股真的只看PB就夠了嗎？還是得搭配ROE、EPS甚至股利一起判斷？

不少網友認為，最大問題就在於「金融股」不能全部用同一把尺衡量。銀行、壽險與證券公司的主要獲利來源不同，適合觀察的指標自然也有差異；也有人直言「任何單一指標都是不可能必勝的」，PB可以作為估值參考，但很難單獨決定買賣點。

更有人以元大金為例，指出其PB過去從約1.2倍一路走高，若按照原PO設定的策略，可能正好在股價開始走強時陸續停利。也因此有網友提醒，PB多少算貴並沒有固定答案，市場願意給多少估值，仍與獲利能力、ROE、成長預期及不同金融業務結構有關。

另一派鄉民則直接把問題拉回「買金融股是為了什麼？」有人買金融股就是長期領股利、當防守配置，根本沒有設定停利點；也有人偏好低PB買進、高估值分批調節。整串討論最核心的分歧也很明顯：PB可以拿來看金融股估值，但若直接把「1.2倍＝該賣」變成固定公式，遇到估值持續上修的行情，也可能提早下車。

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