股票盤中一直盯到底看什麼？老手揭勝率真相：多數人只是看氣氛

股票盤中一直盯，到底是在看什麼？一名網友在PTT表示，自己近期嘗試密集盯盤，觀察大盤與持股突然上漲、下跌，以及盤中不同族群的強弱變化，但實際回頭檢視卻發現，看到異動就立刻進出，勝率與結果未必比較好，讓他好奇全職交易者到底都在盯什麼。

不少網友認為，答案其實取決於交易週期。若是當沖或短線交易，盤中的成交量、內外盤、買賣速度、相對強弱、關鍵價位甚至突然爆量，都可能成為進出場的輔助資訊；但「看到異常」不代表一定要立刻操作，真正困難的是從大量盤中變化中分辨訊號與雜訊。

也有網友分享，自己平常不會從開盤盯到收盤，而是等股價接近預先設定的關鍵價位，才開始觀察五檔、量價與買賣狀況。有人直言：「市場大多的信息都是噪音，能從中提取資訊才能賺錢」，盯盤真正的用途，是驗證原本的交易計畫，而不是看到漲就追、看到跌就跑。

至於中長期投資人，不少鄉民認為盯盤的必要性低很多，「不做當沖根本沒必要盯」、「長期投資的完全不用看盤」。甚至有人認為看得越頻繁，越容易因為盤中急殺、急拉產生情緒，最後不斷改價、追高殺低，原本沒有要交易，反而被短線波動逼著出手。

不過整串討論最有共鳴的答案，還是「幫自己的股票加油」、「跟看球賽一樣」、「看一個氣氛」。也有網友精準形容，沒有短線交易策略的人一直盯盤，很多時候只是增加「參與感」；真正有沒有用，關鍵不是一天看幾個小時，而是看到這些盤中資訊後，原本就有沒有一套交易規則。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。