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1997風暴前夕再現？滙豐示警美債日圓3大訊號 網狂酸：你空了嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
滙豐報告指出，美債殖利率走高、日圓疲弱與AI投資熱潮，與1997年亞洲金融風暴前夕出現相似特徵，但強調如今亞洲金融體質已明顯不同。圖／聯合報系資料照
滙豐報告指出，美債殖利率走高、日圓疲弱與AI投資熱潮，與1997年亞洲金融風暴前夕出現相似特徵，但強調如今亞洲金融體質已明顯不同。圖／聯合報系資料照

1997年亞洲金融風暴的劇本又要重演？滙豐亞洲首席經濟學家范力民最新報告指出，目前市場同時出現3項與當年危機前夕相似的特徵，包括美國公債殖利率走高、日圓疲弱，以及科技投資熱潮升溫，提醒投資人不能完全忽視歷史訊號。

第一個警訊來自美債。報告指出，10年期美債殖利率從2020年低點約0.5%，一路升至近期約4.79%；第二個則是日圓，近年兌美元明顯走弱。第三個最受市場關注的，就是生成式AI投資熱潮，范力民將它與1990年代網際網路快速發展帶來的樂觀情緒相互對照。

不過，報告並不是直接預言「亞洲金融風暴2.0」。范力民也強調，現在亞洲的體質已和1997年有明顯不同，當年不少亞洲經濟體高度依賴海外資金，如今許多國家已從「資本進口國」轉為「資本輸出國」，因此美元資金成本上升，不一定會像當年一樣直接引爆資本外逃與金融危機。

真正值得注意的風險反而轉向「需求」。台灣、南韓、日本與新加坡等亞洲經濟體，近年成長與AI相關電子硬體、半導體出口高度連動；如果高利率進一步壓抑美國AI資本支出，亞洲面臨的可能不是1997式金融體系崩潰，而是科技需求降溫後，出口與經濟成長跟著受到衝擊。

PTT網友看完則明顯分成兩派，有人直呼「這次不一樣」、「刻舟求劍」，認為亞洲外匯存底與金融體質早已不同；也有人開始擔心美債、日圓甚至AI估值可能成為下一個風險來源。更有鄉民直接反問：「這麼好猜，你空了嗎？」、「有這種新聞出來，就不會有什麼鬼風暴」，讓一篇風險報告最後變成多空大論戰。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

金融風暴 日圓 殖利率 美國

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