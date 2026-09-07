政院拍板撥補台電711億！累虧飆破3700億 台電喊：本質是補貼全民

行政院拍板2026年度追加預算案，其中規劃撥補台電711億元。台電最新表示，截至今年7月已虧損214億元，累積虧損來到3722億元，強調政府預算撥補台電，本質上就是補貼全民用電成本，希望獲得各界支持。

台電將今年財務壓力指向快速攀升的燃料成本。受到中東戰事影響，國際能源價格震盪，中油為穩定民生天然氣價格，電業用戶氣價則大幅調漲；台電表示，自4月以來累計漲幅超過60%，截至8月底，天然氣燃料支出較美伊戰前已增加超過700億元。

台電指出，過去幾次電價調整並未完全反映成本，希望透過撥補減輕穩定物價所承擔的財務壓力，同時維持民生與產業用電負擔。不過台電也表示，光是截至8月底的能源成本價差，就已經超過這次規劃撥補的711.04億元。

消息曝光後，PTT討論幾乎瞬間炸鍋。不少網友直接主張「就漲價啊」、「使用者付費」、「該漲價就漲價吧」，認為與其持續透過政府預算撥補，不如讓電價適度反映成本；另一派則擔心，一旦電價明顯上漲，民生物價與企業成本也可能跟著承受壓力。

另一個戰場則再次燒向台灣能源政策，大批網友把焦點放在核能、天然氣與再生能源的發電組合，質疑台電長期虧損究竟該怎麼解決。不過從台電這次說法來看，官方直接點出的近期壓力主要是天然氣價格大漲；至於核能、綠電各自對3722億元累積虧損影響多少，原文並未提供完整拆分數字，PTT上的各種比例與成本說法也不能直接當成事實。

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