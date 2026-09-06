金融股被嚴重低估？他發文問「一兩年內衝破千元」 鄉民笑醒：先去搞懂獲利

一名網友近日在PTT發文，好奇金融股是否長期被市場低估。原PO認為，過去不少人把金融股當成高股息、存股標的，但隨著AI產業持續成長，銀行、證券、財富管理等業務也可能間接受惠，因此點名中信金、玉山金、元大金、彰銀、凱基金與王道等標的。

原PO更大膽猜想，如果AI紅利持續，金融業獲利與市場估值一起往上，未來一、兩年金融股是否可能出現「破千」行情。不過這項想法很快引發討論，因為金融股和科技股的獲利來源、估值方式本來就不太一樣，不能單純用「AI受惠股」的邏輯全部放在一起看。

有網友就提醒，銀行、壽險、證券甚至期貨業務的賺錢模式都有差異，例如銀行主要看利差、手續費與財管等收入，證券則與股市成交熱度高度相關，因此即使同樣掛著「金融股」，受惠市場多頭的程度也不盡相同。也有人直言：「先去搞懂金融股的獲利方式」、「賺錢方式不同的金控你放一起說受AI影響」。

至於金融股究竟有沒有被低估，鄉民看法更是兩極。有人表示自己從2024年就開始布局，如今終於「開花結果」，也有人認為金融股近幾個月已經漲了一大段，現在才談低估似乎有點晚，留言區更狂刷「最後一棒」、「已反應」、「哪有人現在才開始買金融的」。

還有人把金融股定位得更簡單：它的優勢未必是像AI股一樣追求爆發性成長，而是獲利與估值相對容易理解。也有網友認為金融股適合拿來分散風險，甚至直言「都可以買啊，又不是二選一」；至於原PO期待的「金融股破千」，多數留言顯然沒有這麼樂觀，反而一句「金融股就金融股，不要做夢」成了另一派最直接的答案。

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