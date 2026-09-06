美伊衝突落幕油價崩跌？美財長預言40美元 網諷：畫大餅救債市

美伊戰事如果真的結束，現在每桶90多美元的油價可能一路殺到40美元？美國財長貝森特（Scott Bessent）最新表示，一旦伊朗衝突落幕，石油市場可能轉為嚴重供過於求，原油價格有機會跌到每桶50美元，甚至下探40美元。

貝森特認為，油價回落不只影響能源市場，也可能替債市解壓。他指出，近期油價上漲加劇通膨疑慮，也帶動公債殖利率走高；如果戰事結束、能源價格降溫，通膨與利率壓力也有望跟著下降。近期布蘭特原油已來到每桶96美元附近，WTI則站上91美元。

不過，這番預測有一個非常重要的前提，就是「伊朗戰事要先結束」。貝森特並沒有提出明確的停戰時間，而最新情勢甚至還在升溫，美國與伊朗9月5日才再度互相攻擊船隻，美軍並對3艘伊朗船隻發動攻擊，目前看不出戰事短期落幕的明確跡象。

消息傳回PTT後，多數網友第一時間也不是討論40美元油價能不能成真，而是直接質疑這個「前提」。有人直呼「首先，你要先停火」、「所以什麼時候結束？」、「有夢最美」，也有人認為戰爭爆發前油價就在60美元附近，要一路跌到40美元並沒有想像中容易。

另一個討論焦點則轉向美債。貝森特同時預期戰後油價、通膨與債券殖利率都能降溫，讓部分網友懷疑這番話是否也有安撫債市的意味。不過從目前資訊來看，這仍只能算網友的解讀；可以確定的是，貝森特描繪的是「戰爭結束後」的市場情境，而不是宣布美伊即將停火，40美元油價更是建立在供給大增等條件下的預測。

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