台股日前暴漲820點是跳水台？黑K吞噬融資全套…陳嘉偉：屠殺剛開始

針對近期台北股市劇烈波動，分析師陳嘉偉指出，市場似乎再度遺忘7月份大盤重挫的走勢。他表示，日前台股大漲820點的長紅K棒本質上就是一個「跳水台」，隨後盤勢開低走低、單日重挫近800點並直接吃掉前一天的紅K棒，代表先前進場追高的人已全數遭到套牢。

他回顧前幾天的市場氛圍，散戶在「多頭電話爆線」與突破平台整理的預期下大舉湧入，融資單日暴增80多億元；然而，當時布倫特原油已跳空飆升至90美元以上，美債殖利率更刷新高點、十年期公債殖利率逼近5%，多數投資人卻陷入如電影《千萬別抬頭》般的鴕鳥心態，對顯而易見的總經利空視而不見。

他認為，市場指望半導體展能拯救台股是自欺欺人，科技展覽釋出的技術進步並不等同於股價具備天天上漲的保證。

在盤面結構方面，陳嘉偉分析，先前台股指數能夠反彈並創高，核心支撐來自金融、塑化、航運乃至水泥等非電權值股，而非電子族群。

他強調，以往台股與費城半導體指數的連動率高達近百分之百，如今費半早已跌破半年線並呈現弱勢，台股卻由傳產金融硬撐指數，導致散戶誤以為大盤強勁而盲目追進電子股，盤中逢低承接往往淪為主力出貨的對象，後續電子族群勢必面臨加速補跌的修正壓力。

談及產業與個股，他指出輝達（NVIDIA）公布長達一年的營運展望，等同將未來的利多一次出盡，股價在財報後開高走低顯示追高買盤悉數虧損，且科技業上中下游緊密的「循環交易」模式更潛藏火燒連環船的連鎖風險；特別是OpenAI在競爭壓力下調降Token價格，未來營收與成本一旦出現虧損交叉，恐加速衝擊相關投資方。

此外，他舉出聯發科即便有利多結盟激勵，隨後開高走低依舊讓買方受套，被動元件指標國巨亦跌破先前跌停板低點，融資創高顯示多數人誤將半山腰當作谷底。

他示警，目前C波下跌走勢才剛揭開序幕，投資人切莫在利空浮現之際盲目進場擴張信用。

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